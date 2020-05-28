「今日香港明日台灣」真的可比擬？知情人點4差異：認命

▲中國全國人大會議22日公開議程，要繞過香港立法會推出「港版國安法」。（圖／美聯社／達志影像）

▲香港武裝力量全部被非港人控制，而台灣有自己的武裝力量，自己的指揮鏈。（示意圖，非本人／取自國防部發言人臉書）

近期中國大陸人會上提出「港版國安法」，導致上萬香港人走上街頭示威，甚至有「今日香港明日台灣」的口號出現，我國總統蔡英文也於 27 日指出政府將針對港人的人道救援提出專案，引起兩派意見的論戰。因此就有網友在網路上表示疑惑，「『今日香港明日台灣』真的是可以比擬的嗎？」沒想到就有知情人點出 4 點差異，直呼「只能認命」，引起熱議。這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「今日香港 明日台灣」的文章表示，「今日香港任中國宰割，國際無法給予香港實質援手，那我們台灣怎敢保證台灣被出兵的時候國際就會給我們援手？別忘記，世界上大部分國家都認同台灣是中國的一部分，世界上大部分國家和中國建交但沒和台灣建交，中國是常任理事國而台灣連 WHO 都進不去，北京只要立個台灣國安法就能名正言順出兵台灣，去年喊今日香港明日台灣的人，可以給我一個解釋嗎？」此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，更有知情人點出 4 點差異，留言區蓋起高樓。這位知情的網友認為，「少在那邊今日香港明日台灣了，選舉已經過了，拿香港來類比台灣，簡直是不倫不類」，他更分析出了香港與台灣的 4 點差異，首先是「民生物資」，「香港的民生物資、水、電仰賴大陸提供，而台灣民生物資本島可自給自足」，再來是「政治性差異」，「香港是國際見證下從英國回歸中國，而台灣則是兩岸分治 60 餘年」，第三則是「武裝力量」，「香港武裝力量全部被非港人控制，而台灣有自己的武裝力量，自己的指揮鏈」，最後則是「權力」，「香港從來沒有擁有過自己的主權、治權、外交權，而台灣有自己的主權、治權、外交權」。最後他也表示，「香港真的沒辦法只能認命，誰叫你英國不挺住」，網友們看完後紛紛留言「會講這句話的，潜意識就認為台、港、澳地位都一樣吧」、「因為香港沒有自己的軍隊，台灣（中華民國）有，這就是差別」、「事實就是台灣香港完全不同啊，憑啥台灣努力得來的要順著你香港起風」、「中國軍機連台灣領空都不曾進入呢」。（編輯：王柏文）