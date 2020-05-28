香港金融地位會被台灣取代？內行人曝1要點：超級重要

▲大批港警出動，行走於香港街道上。（圖／翻攝自香港連登）

近期中國大陸人會上提出「港版國安法」，導致上萬香港人走上街頭示威，而今（ 28 ）日於中國人大第 13 屆全國人大 3 次會議，以 2878 票贊成、 1 票反對、 6 票棄權，壓倒性通過。因此就讓網友在網路上表示擔憂，「港版國安法通過後，香港金融地位是否會不穩，導致被台灣取代？」沒想到就有內行人點出 1 要點，直呼「超級重要」，引起熱議。這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「香港金融地位，由台灣來代替的八卦？」的文章表示，「香港能成為亞太金融中心，除了地理位置，更重要的是以前外資把錢放在香港很安全，未來把錢放在香港能不能安全下庄誰都沒把握，依照地理位置和民主國家這裡個條件看來，台灣是最適合取代香港地位的，香港衰敗，變老變窮就從今年開始，香港金融地位，由台灣來代替的八卦?」，此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，更有內行人點出要成為「亞太金融中心」的 1 重點，留言區蓋起高樓。網友們紛紛表示「台灣的稅制跟金融規管制度」太有要求，因此成為亞太金融中心的困難度非常高，「要也是新加坡...你不知道台灣的金融自由度沒這麼高嗎？」、「台灣 100% 不可能，亞太國際金融中心還有新加坡、東京、雪梨、大阪都在台灣前面」、「你把新加坡放那裡」、「台灣就是因為安全因素考慮 所以金融自由度並不高」、「中國的門戶怎樣都輪不到台灣」、「台灣的公司、稅制跟金融規管制度不變，基本沒機會，台灣有管控中資，而香港對外資是來者不拒，除了新加坡，亞洲都很難做到這點」。（編輯：王柏文）