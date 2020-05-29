地下室停車驚見「恐怖畫面」！1.6萬人嚇飆罵　內行秒懂

▲一名男網友在臉書社團《爆廢公社》表示，停車的時候竟驚見「一畫面」，嚇得當場飆出髒話，照片曝光之後立刻引發 1.6 萬人次按讚。（圖／翻攝自爆廢公社）

黑漆漆的停車場內看到這畫面，真的令人嚇出一身冷汗！昨（ 28 ）日晚間，一名男網友在臉書社團《爆廢公社》表示，停車的時候一回頭，竟驚見「一畫面」，嚇得當場飆出髒話，照片曝光之後立刻引發 1.6 萬人次按讚，網友看完紛紛笑翻，貼文更意外釣出許多人的共鳴。原 PO 在文中表示，開車到地下停車場正準備要停車，卻驚見前方天花板竟懸著一個「人影」，仔細靠近一看，才發現是機車騎士掛在空中晾乾的雨衣，嚇得破口大罵「 X 你 X 開下地下室，嚇到大叫！雨衣曬這樣是三小啦？」原 PO 拍下照片和網友們分享，畫面中可見，一個橘紅色的雨衣吊掛在半空中，乍看之下像個細長的人形身影，卻不見頭、手和腳，模樣令人看得毛骨悚然。貼文讓許多網友看完立刻笑翻，短短不到一天時間吸引逾 1.6 萬人次按讚，紛紛回應「膽子小的就慘了」、「我剛剛以為是恐怖片的片段截圖」、「這真的會嚇死」、「幸好不是白色的」、「真的會嚇到罵人」、「真的！內心 10000 句髒話，還不重複」；同時釣出許多網友心有戚戚焉表示「前天也在我家地下室看到有人這樣曬，差點沒嚇死！」「我家地下室也是，每天看到一次還是嚇一次」、「我們社區也有，一開始很不習慣」、「我爸就是這樣曬雨衣的，回到家超無言」。（編輯：賴詠璿）