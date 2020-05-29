收到傷鳥一開驚見滿滿吐司　鳥會傻眼：有得墊還有得吃？

在路邊遇到野鳥病懨懨、狀況看起來很差的時候該怎麼辦？相信大家都對於曾經用吐司救援雛鳥的照片很有印象，一位好心人看到雛鳥落巢，心急之下手邊剛好有吐司就拿來墊著，但是對於運送傷鳥時用吐司當墊材可是錯誤示範！聽到這裡相信會有人心想：「什麼是正確運送傷鳥的方法？」別急！有請「

」為大家解惑，相信大家看完這篇文章就能提升知識了！

▲這隻鴿子是小編第一次救援的對象（圖／小編本人）

小編其實對於救援傷鳥可以說是很有經驗（誤）！讓小編緩緩道來……第一次救援的對象是隻鴿子，在路邊草叢裡發現牠一動也不動、一旁放著水碗，觀察牠發現不怕人就準備紙箱把牠撈進來、帶到公司等下班。沒多久紙箱傳來躁動，打開一看原本不動的鴿子突然精神百倍，才發現是誤將休息中的鴿子帶走，最後將牠放回原處，

▲第二次遇到小斑鳩（圖／小編本人）

遇到鴿子後，小編又有一次在一處停車場入口發現狀況不佳的小斑鳩，擔心被來往的車輛壓傷決定裝箱帶走。那時候生怕牠營養不良還準備鳥飼料給牠，在「台灣野生鳥類緊急救助平台」社團發問，熱心的版主告知才知道正確觀念：不用準備飼料或是水、避免打翻弄濕，也請不要強迫灌食。後來因為小斑鳩緊閉雙眼、澎毛，經社團成員提醒這是很不好的狀態，最後趕緊送去台北鳥會合作的醫院治療。

當時犯了兩點錯誤示範說明



第一點：準備鳥飼料





「台北鳥會野鳥救傷中心」說明——如果是食物，以傷病鳥的狀態來說，造成傷病的原因仍不明時，牠們需要的是休息而非進食，而且吐司含大量的鹽、糖、油，真的、真的、真的非常不適合拿來餵食鳥類哦！



第二點：紙箱內沒有鋪上墊材！





「台北鳥會野鳥救傷中心」說明——如果是墊料實在是大手筆，其實用揉皺的報紙、餐巾紙就綽綽有餘啦！





救援傷鳥的SOP大家可以參照以下步驟：



1、傷病鳥運送請用紙箱並戳洞關暗讓野鳥保持鎮定，千萬不要用鳥籠運送。



2、紙箱內墊料請用揉皺報紙、餐巾紙等可回收的材料，讓鳥兒可以穩當的抓握和休息，儘量不要用塑膠和布料會讓救傷中心產生大量的垃圾。



3、紙箱內不用放水和食物。



4、速速送往救傷中心或合作醫院。





最後感謝善良民眾伸出援手，如有不清楚之處與鳥會聯繫或上社團發問，他們都會熱心指導哦！（編輯：楊釆蓉）



▲一張圖告訴你正確方法（圖／台北鳥會野鳥救傷中心授權）









