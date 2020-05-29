機車拋錨維修都「公道價」？兩派人馬戰翻2面向：沒得選

▲台灣有大量機車族。（圖／ NOWnews 資料照片）

台灣是出了名的「機車王國」，不論是在上下班的尖峰時間，還是親朋好友的出遊，都少不了騎機車，不過這也導致經常使用，機車的磨損以及汰換率增高，因此近日就有網友在網路上表示疑惑，「台灣機車拋錨修理都是『公道價』嗎？」沒想到卻引起兩派人馬戰翻 2 點面向直呼「完全沒得選」，引起熱議。這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「機車零件真的有這麼貴嗎？」的文章表示，「在厭世的上班路上，機車突然拋錨，剛好看到附近有一間機車行，心想很幸運！但卻是噴錢的開始」，原 PO 更接著解釋，「老闆檢查完之後，表示是皮帶壞了！老闆又說這個要換，那個磨損，你不換也沒辦法騎，皮帶 1200 、濾網 350 、離合器總成 2800 、普利盤之類的 1500 ，一共 5800 元」，這讓他不禁覺得疑惑，「這個不是皮帶換掉就好了，為什麼一定要換？還是真的就是價格合理？」，此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，兩派網友紛紛站翻，點出 2 點面向，留言區蓋起高樓。有網友們認為「原廠料件和師傅的技術，兩項加起來就是值這個價」，「不然你自己做一條」、「不知工錢比材料貴嗎」、「原廠就是貴，老闆賺你一半」、「原廠料蠻貴的 可是老闆應該先討論你有多少預算」、「能說偏貴，料錢大概一半，他收你一半工錢，但是給別人賺就是這樣子，除非你當下拒絕打算自己換，不然也沒什麼好說的」。而有網友則認為「是因為熟客和過路客的差異才會這樣」，「機車行看到牽近來的就是宰羊，吃定你了」、「騎進去修理跟牽車進去價錢是不一樣的」、「機車行很喜歡宰拋錨的，反正只做一次生意而已」、「路邊拋錨跟車禍客最好宰，反正你沒得選，汽機界生存法懂」、「宰路過客」、「熟客都是慢慢賺錢賺交情。過路客不回頭的就一次宰，宰附近住家的客人傳出去就不用做生意了」也因此就有網友認為，與其要被當肥羊宰，車況再怎麼慘都要查清楚做好功課，「所以我不會在路邊隨意找機車行，我寧願牽車走 1 個小時」、「不如在附近找熟悉的車行道路救援，花個 300 運費到店修理還比較划算」、「不想被宰附近白店要研究一下啊」。（編輯：王柏文）