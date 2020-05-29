主人放飯見「口罩貓」裝無辜　嘆：別裝兔子那不是你家！

▲網友葉小姐飼養一隻橘白貓「小小」與兔子「Bebe」（圖／IG@small_bebe2020授權提供）

▲日前葉小姐準備餵早餐時，小小偷偷溜進Bebe的籠子裡（圖／IG@small_bebe2020授權提供）

▲小小（裝兔子）：麻～倫家也要吃飯飯！（圖／IG@small_bebe2020授權提供）

▲小小：ㄜ……還是先讓偶出來好了，以免等一下被Bebe咬！（圖／IG@small_bebe2020授權提供）

▲葉小姐表示小小有時會想要捉弄Bebe，但其實小小很怕牠，而且Bebe不是省油的燈，到最後都是小小被欺負（圖／IG@small_bebe2020授權提供）

這隻新品種兔兔哪裡來的？網友葉彥希日前準備餵兔子吃早餐時，回頭突然發現籠子裡多了一隻「口罩橘白兔」，而且雙手還踩在欄杆上賣萌裝無辜，大嘆：「別裝兔子了，那不是你家啦！」葉小姐表示即將4歲的橘白貓哥哥「小小」是表姊在路邊撿到的小浪貓，平時牠很貪吃，有時候會跑進兔子妹妹「Bebe」的籠子裡「饋燒」，當天早上她一如往常起床準備餵Bebe吃飯，打開籠子拿飼料，一回頭就驚見小小衝進籠內霸佔妹妹的窩，怎麼叫都不出來，只好默默把門關上，當下小小覺得情況不妙立刻雙手饋在欄杆上歪頭裝無辜，拜託葉小姐趕快讓牠出來！葉小姐笑說小小個性很溫和又膽子小，雖然有時調皮想要欺負Bebe，但是妹妹也不是好惹的，所以其實小小內心有點怕Bebe，常常到最後自己才是被欺壓的那一隻，因此當天小小進籠子湊熱鬧，後來躲在角落賣萌假裝新品種「口罩兔」，求主人趕快放牠出來的模樣實在有夠可愛！葉小姐將小小「裝兔子」的照片分享在貓咪社團後，立刻吸引2.3萬名粉絲按讚，不少人笑說：「只要有吃的，橘貓什麼都可以當」、「新品種口罩兔」、「兔：吃個早餐，壓力山大」、「改吃草的橘貓」、「你家兔子長得好像貓喔」、「偽裝成兔子來騙吃」、「這是一隻間諜兔子」、「兔兔：為什麼有人跑進我家在那邊裝可愛」（編輯：陳珮瑜）