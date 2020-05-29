退伍會留當兵穿的衣服？過來人指1必要：迷彩內衣算其次

▲憲兵紅短褲。（示意圖／取自《金山衝浪部落格 SURFING BLOG 》臉書）

台灣的男生通常都必須入伍服役，雖然時至今日，役期的時間正不斷縮短，但面對「當兵」這回事，依然是男孩們必經的過程，而近日就有一位網友在網路上表示疑惑，「那當退伍後還會留當兵穿的衣服嗎？」沒想到就有過來人指出「 1 必存」，引起熱議。這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「退伍後會把當兵穿的衣服留著嗎」的文章表示，「小弟去年底退伍，想說迷彩內衣和運動短褲還好好的，就帶回來洗一洗放進櫃子裡了，剛剛拿出來穿，沒多久就傳出一股惡臭，好像是稍微遇到濕氣味道就會出來，之前在軍裡就體驗過這味道了，還想說自己帶回來洗應該可以去除，看來經過那些黑心洗衣廠商之後，衣服就沒救了...還有人留著軍中的衣服當便服或睡衣穿的嗎？」，此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，沒想到有過來人認為，其實迷彩內衣退伍後還會穿算其次，同時更揭露了「第一名的衣物」留言區蓋起高樓。過來人網友們紛紛表示「當兵的運動短褲」才是必留的，「外套跟褲子不錯，短褲褲我還有一件全新的」、「排汗衫有股汗臭洗不掉，還是留短褲」、「我覺得替代役的短褲很好穿，不過口袋太淺」、「憲兵紅短褲」、「海軍的運動短褲不錯穿」、「運動外套、運動長短褲以及綠色內衣都還有在穿」、「有時候穿紅褲去跑步，舒服爆，運動還不錯穿」。（編輯：王柏文）