若中共侵台歐盟會力挺？風向一面倒吐「5字」：本來就是

▲中國全國人大會議22日公開議程，要繞過香港立法會推出「港版國安法」。（圖／美聯社／達志影像）

歐盟 29 日表示，對中國大陸 28 日通過港版國安法表達嚴重關切，並坦言歐盟不會對北京進行懲罰性的制裁威脅，而歐中峰會的籌備工作，則將繼續進行，因此就有網友在網路上表示擔心，「若中共侵台歐盟會力挺嗎？」沒想到網友的風向竟一面倒的點出「 5 字」，直呼「本來就是這樣」，引起熱議。這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「台灣被中國侵略時，歐盟會發表什麼聲明？」的文章表示，「有一天台灣被中國侵略時，面對中國如此張狂無度破壞區域和平，台灣人權與民主岌岌可危之際，人類推展人權的最高聖殿-歐洲聯盟，會發表什麼聲明？」，此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，風向更是一面倒狂指 5 字「關心不介入」，留言區蓋起高樓。網友們紛紛推測歐盟那時候大概是表示「關心不介入」、「他國事務，關心不介入」、「關心、不介入」、「不用講中國，歐盟烏克蘭被俄羅斯入侵不也沒叫」、「大概是誰理你，早該拒絕了」、「中國內政，不干預」、「關心但不介入」、「連拿口罩都會不敢謝謝了，當然當沒這回事」、「本來就關心不介入阿，克里米亞離歐洲那麼近他們還不是乖乖吞下去」、「關心但不介入，誰會跟人民幣過不去」。（編輯：王柏文）