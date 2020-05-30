男玩交友軟體遇香港正妹　自介內容震驚全場：一定有鬼

▲有一位男網友在玩交友軟體時遇到了一位香港的女生，但當他看完這位女生在交友軟體上的自介後，讓他大吃一驚。（圖／翻攝自 PTT ）

▲香港正妹在交友軟體上的自介內容。（圖／翻攝自 PTT ）

近期中國大陸人會上提出「港版國安法」，導致上萬香港人走上街頭示威，我國總統蔡英文也表示政府將針對港人的人道救援提出專案，其中包含港人居留、安置，以及預算框定等等。而近日就有一位男網友在玩交友軟體時遇到了一位香港的女生，但當他看完這位女生在交友軟體上的自介後，讓他大吃一驚，內容曝光後，網友們紛紛直呼「一定有鬼」，引起熱議。這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「交友軟體滑到的香港妹」的文章表示，「這個是我在交友軟體上配對到的香港妹，整個是我的菜，輪廓比台女深，胸部又大，請問鄉民我該幫助她嗎？娶她幫她拿到台灣身份？我會不會被詐財？還是有什麼潛在風險？」，此篇文章一出，紛紛被分享到各大論壇，從照片中可以看到這位香港女生的配對自介，誇張的內容震驚全場。自介中更直白的指出，「我是來找人結婚的，越快越好，我不是被催婚，所以我所說的快可能不是你理解的那種快，我是香港人，目前人在香港，我需要嫁一個台灣人，這樣說希望你能理解」，更接著表示「我目前已經在台北住五年了，有一份台北的編劇工作，本職是舞台劇演員，留學過英美兩國，碩士學歷，相片都是真的沒修圖，也沒有打算騙你錢」。而網友們看完後紛紛表示驚呼「已經說得很清楚明白了不談感情的，目標是結婚取得合法居留權」、「難道真的香港要大逃難了？」、「這個一看就很奇怪啊，一定有蹊蹺的」、「沒台北房產她一定看不上」，大多數網友認為有很大的機率是「假的」，「假結婚 快檢舉」、「台 X 大留學明明可以在台工，一定有鬼」、「一看就想騙身份證而已」、「而且在台北住五年？那為什麼還需要上網找人結婚...那五年都沒跟台灣人接觸嗎..」、「在台灣有工作就有居留權，根本不用急著嫁，八成又是反串」、「拿到身分證就把你踢走了啦」。而根據《台灣台北地方地檢署》指出，「假結婚」就是雙方合意以通謀虛偽結婚為手段，透過一定的程序，使一方得以進入一個國家或地區並取得其居留權及工作權謂之。而需擔負的刑責為，如當事人以假結婚方式入境我國辦理戶籍登記後，是觸犯刑法第 214 條使公務員登載不實事項於公文書罪，處 3 年以下有期徒刑、拘役或 5 百元以下罰金。（編輯：王柏文）