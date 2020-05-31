交友軟體遇親哥！女糗問「跟妹妹感情好嗎」　後續尷尬了

▲哥哥發現這位新好友名字、年齡都跟妹妹一樣，卻沒有起疑。（圖／翻攝@sayakodayo464推特）

現代人透過網路交友，打破距離的限制，但是在交友軟體上看到異常熟悉的人，會不會很尷尬呢？日本一名女孩在交友軟體上與親哥哥配對成好友，但是她並沒有放上照片或資料，想到哥哥不知道自己的身分，讓她不知如何是好。最近日本一名女孩在推特@sayakodayo464上分享最近使用交友軟體的奇遇，她在23日分享，自己在交友軟體時，看到親哥哥就順手滑了喜歡，沒想到跟自己的親哥哥配對成為好友，由於她自己沒放上露臉照片或自我介紹，會被配對她也覺得奇怪。隔天起床，她收到哥哥在Tinder上傳來的訊息，「晚安！初次見面！和我妹名字一樣，莫名地有親切感」、「年紀也跟妹妹一樣啊！」沒想到哥哥仍然沒有起疑，原Po在不知所措的狀況下，硬擠出幾句話，「這樣啊！你跟妹妹感情好嗎？」殊不知，隔天早上原Po突然發現被解除配對了。幾個小時後，她接到不同住的哥哥來電，一接通就問道「是妳嗎？」原來這位妹妹地發文在推特上瘋傳，哥哥在看到自己成為推文才反應過來。兩人聊了一下，妹妹才知道是哥哥沒仔細看異性的資料就一致右滑，才會讓兄妹倆在交友軟體上配對。而原Po也事後更新表示，對於把事件放上網路，哥哥完全沒生氣，還因為自己在對話間講的冷笑話爆紅，而考慮辦推特帳號。（編輯：林奐妤）