台灣說有警告WHO真的硬拗？眾戳破「盲點」戰翻：太扯了

新冠肺炎全球確診人數突破 615 萬人，先前我國政府一再強調，疫情爆發之前，就已向世界衛生組織（ WHO ）發出電郵示警。對此，台北市長柯文哲妻子陳佩琪今（ 31 ）日在臉書表示，以她的英文程度， 加上當時台灣自己手邊沒有自己的病例，台灣那封信說是有警告世衛根本是「硬拗」，對此，就有網友討論「 WHO 的人看這種信會沒警覺？」貼文引發熱議。
原 PO 在 PTT 貼文指出「說台灣硬拗這邏輯很怪吧，台灣發了這封信，你身為一個國際級別的衛生組織，裡面一堆專家，怎麼會沒有警覺性，如果你在這方面是專長，有人傳訊告知你這消息，不該徹查公告給全世界的人知道嗎....？」
貼文一出，網友紛紛回應「對啊，這樣還不能構成警告嗎？」、「我是覺得沒有到硬拗啦，每個人讀信件的解讀就不同」、「應該說台灣如果更明確指出中國那邊有病毒更站的住腳，就是用沒那麼明確的說法去警告，才會被說硬拗有警告」、「世衛一堆專家看到這封信還不反應，到現在六百多萬人確診，反過來檢討台灣真的太扯了」。
不過，也有人表示不同看法「其實我們這封信通報的起源就是看了中國新聞後，希望世衛確認和分享資訊給我們而已，內容只是轉譯中國媒體的報導，就算我們確實心有懷疑，有心警告大家，但也沒有清楚呈現出來，現在要反過來指責世衛要懂我們什麼暗示的理論基礎已經被打掉了，況且世衛 12 月 31 日當天就從中國的通報獲取跟台灣官員的訊息，不必等到台灣透過電郵來通知，所以從各個層面來看，我們要自詡為第一吹哨人都過於牽強了。」
而面對陳佩琪的批評台灣說有警告 WHO 一事是在硬拗，疫情中心指揮官陳時中則回應，有人看的懂，有人看不懂，都公開了還看不懂我也沒辦法。（編輯：張嘉哲）
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