口罩今解禁！藥師驚吐「買氣又回升」　1顏色卻賣不掉

2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）爆發，造成國內口罩搶翻天，因此我國政府也推出「口罩實名制」。但隨著台灣疫情逐漸趨緩，中央流行疫情指揮中心於 27 日宣布 6 月 1 日起國產口罩將部分開放內外銷，並恢復自由買賣。對此，台中市藥師公會理事長蕭彰銘也坦言，買口罩的人確實增加許多，但 1 顏色卻不受到民眾青睞。
根據《聯合新聞網》報導，台中市藥師公會理事長蕭彰銘近期受訪時就指出，由於台灣疫情逐漸趨緩，民眾購買口罩的頻率也有逐漸降低的趨勢，每日都有藥局因口罩賣不完而被停配。不過，蕭彰銘也透露，這兩日以來的確來買口罩的人變多了。
蕭彰銘表示，經過多名藥師反映，發現「白色口罩」較不受民眾歡迎，其原因可能是民眾認為白色口罩較易弄髒，或忌諱白色口罩，此外，亦有民眾發現白色口罩鬆緊帶容易斷。因以上因素，造成部分民眾甚至看到藥局賣的是白色口罩，就會轉往其他藥局購買。
自 6 月 1 起，口罩將回歸自由市場，多數通路也都陸續公布開賣時間，蕭彰銘就坦言，以他的藥局為例，可自由買賣的口罩已經下訂，但到現在還在排隊中，因此何時到貨，仍無法確定。另外，口罩售價部分也未定，民眾可以先購買實名制口罩。（編輯：陳雅雲）
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