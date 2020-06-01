台灣本島哪縣市一生去過最少次？眾點「3地」：超沒印象

▲網友提問，台灣本島哪個縣市是大家最少次去過的呢？（圖／翻攝 PTT ）

台灣各縣市都擁有名聞遐邇的自然風光景點，以及特有的在地美食文化，都能吸引不少旅客前往觀光。不過，就有網友好奇，究竟台灣本島哪個縣市是許多人一生中最少次前往旅遊的呢？對此，就引來鄉民討論。日前有一名網友於 PTT 八卦板上發文，表示若撇除因交通路過等情況，而是以專程去觀光旅遊來看，這輩子大家去過最少次的台灣本島縣市是哪個？原 PO 也分享，自己最少去過的就是彰化縣，「小時候去吃過一次肉圓，後來去過一次大葉，總共兩次，」。這樣的情況，也讓他好奇向大家提問「你這輩子去最少次的台灣本島縣市是哪裡？」問題一曝光後，就引來不少網友討論，其中最多人點名的就是「台東」、「苗栗」、「雲林」三地，直言、「台東，真的太遠」、「台東， 45 年來只去過 1 次，實在太不方便去了」、「我連台東屏東都去過，但就是沒去過苗栗」、「苗栗彰化雲林，不知道去要幹嘛」、「苗栗還蠻多景點的，雲林除了劍湖山根本不會去」、「苗栗彰化雲林印象都糊糊的，可能車開太快」。不過，亦有其他人點出不同答案，「我覺得是基隆ㄟ...沒事根本不會去」、「屏東吧！到 20 歲了還完全沒去過」、「宜蘭、嘉義，完全沒去過」、「南投是連搭車根本不會經過」。（編輯：陳雅雲）