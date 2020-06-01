男辦1萬元紓困都沒領到！見同事「一舉動」哭了：在幹嘛

新冠肺炎疫情衝擊國內經濟，我國政府推出多項紓困方案，針對無保工作者、農漁民等發放一萬元至三萬元紓困金不等。近日，就有網友分享自己辦理紓困的過程，並透露身邊同事及隔壁快炒店之狀況，貼文引發廣大迴響。
原 PO 在「爆怨公社」貼文指出「個人是在養身館按摩的員工，受到疫情衝擊，客源減少，收入只剩下原來的三分之一不到，申請一萬元補助已經 20 幾天，至今都沒有下文，也不知道有沒有過，完全沒有通知。」
「我同事領到三萬後，直接不工作出外打麻將了，紓困完全給了不需要的人，因為有加工會勞保，拿到錢不認真上班每天都去打麻將；另外，隔壁的快炒店天天客滿，老闆說客人分享都是拿到三萬補助去吃喝玩樂慶祝的民眾，政府怎麼會這樣？錢都進了不需要幫助的人口袋了」。
貼文一出，網友紛紛回應「我們店也是，業績最好的都有領到三萬，上面有人說因為他們有繳工會，我當然知道他們有繳工會，我連吃飯錢都沒了哪來的錢繳工會」、「我是領到三萬的 ，我去申請的時候 ，發現很多都是自我創業或者是投資客 ，看了真的是無言」、「這波紓困已經無法改變什麼，鑽漏洞的也都領得差不多了」、「一萬比三萬還難拿到...」、「我直到紓困才發現我並不是那麼窮...因為沒一項領的到」。（編輯：張嘉哲）
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