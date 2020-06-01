出現了！動物王國發現新物種　「毛茸茸海豹」瞬間成話題

位在日本栃木縣的

主打讓民眾近距離觀看生活在原始環境的動物、進行餵食互動，相當受民眾歡迎，讓喜愛動物的人在這裡能一飽眼福。推特官方帳號@nakprstaff上時常分享園區內可愛動物的生活，日前，反而因為一隻「新動物」出現擄獲不少目光！

▲園區主打親近動物（圖／那須どうぶつ王国）

照片中下半身緊貼地面、只露出前腳的生物，模樣怎麼看都令人驚呼這是新品種「海豹」！？原來這個特徵短短的四肢、長滿毛茸茸的灰色毛髮、臉長得雖然很像貓，其實牠是不折不扣的「兔猻」啦～



▲真面目是「兔猻」啦～（圖／Twitter@nakprstaff） ▲是不是很像呢～（圖／Twitter@axami_love93）



