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出現了！動物王國發現新物種　「毛茸茸海豹」瞬間成話題

文/楊采蓉-2020-06-01 20:00:00
▲這是新品種「海豹」！？
位在日本栃木縣的那須動物王國，主打讓民眾近距離觀看生活在原始環境的動物、進行餵食互動，相當受民眾歡迎，讓喜愛動物的人在這裡能一飽眼福。推特官方帳號@nakprstaff上時常分享園區內可愛動物的生活，日前，反而因為一隻「新動物」出現擄獲不少目光！

▲園區主打親近動物（圖／那須どうぶつ王国）
▲園區主打親近動物（圖／那須どうぶつ王国）
 

照片中下半身緊貼地面、只露出前腳的生物，模樣怎麼看都令人驚呼這是新品種「海豹」！？原來這個特徵短短的四肢、長滿毛茸茸的灰色毛髮、臉長得雖然很像貓，其實牠是不折不扣的「兔猻」啦～

▲真面目是「兔猻」啦～（圖／Twitter@nakprstaff）
▲真面目是「兔猻」啦～（圖／Twitter@nakprstaff）
▲是不是很像呢～（圖／Twitter@axami_love93）
▲是不是很像呢～（圖／Twitter@axami_love93）
 

這隻寵毛網也曾介紹過，擁有超高人氣的兔猻Polly（ポリー），這天懶洋洋在外頭曬太陽，恰巧這一幕被拍下來放到推特上，引起網友熱議：「Polly在模仿海豹嗎？哈哈哈很好！真的很像海豹。」、「真可愛！」、「好胖！」就連到過那須動物王國網友也曬照回應，原來園區裡的兔猻就曾出現過「吐司」的模樣見人了呢～（編輯：楊釆蓉）

▲好吃的芝麻吐司？！（圖／Twitter@Tom_Aki_）
▲好吃的芝麻吐司？！（圖／Twitter@Tom_Aki_）
 

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