出現了！動物王國發現新物種　「毛茸茸海豹」瞬間成話題

照片中下半身緊貼地面、只露出前腳的生物，模樣怎麼看都令人驚呼這是新品種「海豹」！？原來這個特徵短短的四肢、長滿毛茸茸的灰色毛髮、臉長得雖然很像貓，其實牠是不折不扣的「兔猻」啦～
這隻寵毛網也曾介紹過，擁有超高人氣的兔猻Polly（ポリー），這天懶洋洋在外頭曬太陽，恰巧這一幕被拍下來放到推特上，引起網友熱議：「Polly在模仿海豹嗎？哈哈哈很好！真的很像海豹。」、「真可愛！」、「好胖！」就連到過那須動物王國網友也曬照回應，原來園區裡的兔猻就曾出現過「吐司」的模樣見人了呢～（編輯：楊釆蓉）
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照片中下半身緊貼地面、只露出前腳的生物，模樣怎麼看都令人驚呼這是新品種「海豹」！？原來這個特徵短短的四肢、長滿毛茸茸的灰色毛髮、臉長得雖然很像貓，其實牠是不折不扣的「兔猻」啦～
這隻寵毛網也曾介紹過，擁有超高人氣的兔猻Polly（ポリー），這天懶洋洋在外頭曬太陽，恰巧這一幕被拍下來放到推特上，引起網友熱議：「Polly在模仿海豹嗎？哈哈哈很好！真的很像海豹。」、「真可愛！」、「好胖！」就連到過那須動物王國網友也曬照回應，原來園區裡的兔猻就曾出現過「吐司」的模樣見人了呢～（編輯：楊釆蓉）
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