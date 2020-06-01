愛貓回家越來越晚還變胖？男子收到紙條才知主子祕密背叛

原來主子一直偷偷過著雙面生活呀～國外一隻貓咪尼洛小時候被浪貓媽媽生下來之後，男子海克特就開始養牠了，一人一貓的感情可以說非常好。但奇怪的是，最近海克特發現尼洛越來越晚回家，有時候甚至會徹夜不歸，直到有天他收到張紙條，真相才大白！

▲貓咪尼洛從小由海克特養大。（圖／Héctor Morales）

尼洛從小就常在家附近溜達，海克特見牠每天都還是會安全回家，也就沒想太多。直到最近海克特發現牠離家的時間突然越來越長，而且有時候一天過去了，卻還遲遲不見尼洛的蹤影，海克特非常緊張，擔心尼洛是否走失或是在哪落單了，但奇怪的是幾天後牠卻又出現了，而且表現地很自在。海克特說：「牠回家的時候就像是從沒出門過一樣，看起來非常冷靜，但也更胖了一些。」





後來有次尼洛又偷偷溜出門，好幾天不回家，回來時牠身上多了一張紙條。紙條上寫著：「我們是安吉洛擁有的另一個家庭，當牠不在你家時，就是到我們家來了。」海克特才發現，尼洛感興趣的根本不是出門去玩，而是喜歡上在另一個家的生活了，甚至還擁有另一個名字「安吉洛」，海克特說：「我覺得好不真實呀。」



▲尼洛回家時項圈夾著一張紙條。（圖／Héctor Morales） ▲是來自另一個家庭的來信，告訴海克特其實尼洛不在時都是去別人家晃了。（圖／Héctor Morales）

海克特一開始知道這件事非常驚訝，當然他也感覺到有一點點被背叛的感覺：原來對尼洛來說，他並不是唯一。不過轉念一想，他也很感謝另一個家庭願意幫忙照顧牠，於是當幾天後尼洛又打算出門過個幾天另一個家的生活時，海克特在牠的項圈上別了張紙條，上面寫著：「不知你是否能給我聯絡方式呢？」希望能得到另一個家庭的回覆，並且貼心叮嚀對方，尼洛在離開前還吃了魚。





雖然尼洛的祕密被揭穿了，或許一天吃兩份罐罐、乾乾的生活會成為往事，但牠仍然過著雙面生活，在兩個家庭間來回游走。不過還是要特別提醒，台灣的環境並不適合放養，還是建議毛爸媽做好門窗防護，以免貓咪溜出門發生意外唷！（編輯：李家慧）



