年薪不到60萬沒理財必要？男揭「暗黑理由」全場卻嘆氣

▲網友認為，年薪若不超過 60 萬的，沒有理財的必要。（圖／翻攝 PTT ）

擁有高薪的工作，是每個人所嚮往的。不過，就有網友指出，認為年薪不到 60 萬的人，是沒有理財必要，更曝光背後理由，而引起許多鄉民討論。有一名網友於 PTT 八卦板上發文，表示自己年收 60 萬，月薪大概 5 萬元左右，但扣掉一些日常支出開銷，能剩下 3 萬元就不錯了，還能勉強實行一些資產規劃。不過，原 PO 也坦言「換句話說年收不到六十萬的，是不是沒有理財的必要？」他指出，年收不到 60 萬的人，每個月若剩 1 萬多或是幾千元真的沒辦法投資，要買股票也顯得辛酸，「買了半年才能買齊一張 0050 ，越想越心酸，期望那看不到的財富自由，照這個速度投資到 45 歲也只能換得一個餓不死的人生，跟現在省吃撿用過的日子沒什麼差別」 。因此，他也提出自己的看法，認為還不如拿這筆錢投資自己的人生，「趁年輕還走的動給自己多一點好的回憶，多學幾種語言、多去幾個國家，有沒有八卦？」問題一曝光後，就引來不少網友討論，有鄉民認同原 PO 說法，直言「連基本生活都不夠了，還理財，是要逼死自己比較快」、「理幹嘛，死也帶不走，賺了就花才快樂」、「月薪沒五萬不要存錢，先拿來投資自己，嘻嘻」。不過，亦有其他人提出不同見解，直呼「還好吧！沒錢才要多理財，先存再理」、「該理財還是要理財，理財起碼還有雞排吃，比老了路邊要飯好」、「不能理財，改成投機啊，把本金翻大以後再來理財」、「理財又不是只能投資」。（編輯：陳雅雲）