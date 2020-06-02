台日民間友好是真的？知情人曝「殘酷真相」：別再幻想了

▲不少旅居日本的台灣網友點破台日友好的「幻想泡泡」。（圖／翻攝PTT）

日本應對疫情趨緩，近期考慮鬆綁部分國家入境限制，不過在首波名單內卻不見台灣，也引發熱議；這也讓部分網友好奇，「台日友好」是否真的存在？就有定居日本的鄉民給出殘酷解答，直言台灣人「別再幻想了」。一名旅居日本的鄉民指出自己正在日本上市企業上班，女友也是日本人，不過他直言「日本人看得起的黃種人只有韓國人，沒有之一」；他也感嘆的說，「不要日本網路論壇的吹捧看多了，就產生如標題般的幻覺」，也認為台灣網友將這些言論翻譯後，在「集體高潮」的現象實在可笑。原 PO 也長久觀察，日本人眼中對於其他亞洲國家的「真實看法」，『中國人有錢，但水準不高、台灣人＝泰國人，就是「親日土人」，而韓國人才是符合日本人審美觀念』。此外也有另一位旅居日本的網友則說，「我們被日本看不起不知道多久了好嗎？現在還記得311震災捐款大概只有東北人了，日本年輕一輩幾乎不知道這件事情」，並補充「你覺得他們有很在意這次台灣的優良防疫嗎？他們根本就不在意，他們只在意緊急宣言解除要去哪裡玩」。不少網友也紛紛感嘆留言，「接觸日本人多了就會知道這是實話、正解，就覺得台灣就是很親日的東南亞小島」、「韓國流行文化輸出可比日本宅文化，所以才被當人看」、「日本自己國內階級鄙視就超嚴重，何況外國人」；但也拿到久住權的鄉民認為，「台灣沒那麼不堪，他們也沒那麼瞧得起韓國」。（編輯：潘毅）