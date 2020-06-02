租屋電錶一天狂跳7度！女大生一查「真相」卻臉綠：太扯

▲一名女網友，分享自己與友人的租屋故事。（圖／翻攝 Dcard ）

炎炎夏日到來，不少民眾早已打開冷氣，準備享受一下涼快。不過，就有女網友指出，朋友租屋處的電費總是相當昂貴，而她就在好奇心驅使下，準備一查究竟，但沒想到真相卻讓她看傻眼了。日前有一名女網友於《 Dcard 》上發文，表示自己與一名朋友一同在外租屋快一年了，但她透露，友人租屋處的電錶數字總是跳的十分快，「雖然覺得很奇怪，但朋友只覺得是電錶怪怪的吧，少用點電就好了。而我出自於朋友的關心，在有點熱的天氣裡，就會開冷氣，並且邀請她一起來吹」。但就在某次準備向房東結算電費時，她驚覺朋友的電錶竟在一天內跳了七度，「雖然是都在家沒錯，但她也只有開電風扇與檯燈，七度實在是太扯了！我的電錶整天只跳了兩三度吧，而且我還有吹冷氣欸！」因此，她們就決定找出真相！首先，她們先將朋友房間內電器、電源全部關閉，卻發現電錶還是不斷的增加！正當她們苦惱之時，朋友靈機一動，將原 PO 房間內的冷氣一關，沒想到電錶就停止了，但將冷氣再打開時，朋友的電錶卻又開始跳。這樣的真相，也讓原 PO 傻眼直呼，「難怪暑假的時候明明她都不在，電費卻兩個月就 100 多度，而我卻沒那麼多，繞了一圈發現我才是真正的罪魁禍首我對不起我的朋友」。但幽默的是，知道真相後，朋友就立馬打開自己房內的冷氣，讓原 PO 搞笑直呼「沒錯...我的電錶開始瘋狂轉動了...哼！來互相傷害啊？」貼文一曝光後，就引來不少網友回應，「對不起，我的嘴角失守了」、「妳的電費就是我的電費」、「你可能要跟房東反應一下，不然以後換別人租他們可能會霧煞煞」、「你的冷氣不是你的冷氣」。（編輯：陳雅雲）