比換現金猛！網抖出三倍券「發大財神招」　行政院也說OK

2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）爆發，因應疫情影響衝擊台灣經濟，我國政府規劃「振興三倍券」，行政院長蘇貞昌今（ 2 ）日也親自主持記者會，說明三倍券方案，民眾拿 1000 元就能兌換 3000 元振興三倍券。對此，就有網友分享了三倍券使用上的「發大財神招」，而引起討論。
有一名網友於 PTT 八卦板上發文，表示如果要讓自己的一千花的甘願，最好的方式就是買台灣彩券！他透露，對於三千元可以怎麼用，請撥打 1988 專線有專人提供諮詢，「這是我剛才問的結果，只是因為不找零，最好包牌包起來。」
貼文一曝光後，就引來不少網友討論，許多人一看也紛紛讚翻直呼，「發大財靠這次了！」、「三倍再翻倍，這招厲害」、「可以，花小錢買希望，期望值超高」、「一券在手，希望無窮」、「好像真的可以」、「我認同欸，你天才」、「台彩要被擠爆了嗎 XD 」、「蠻合理的三千變三億賺爆」。
對於「振興三倍券」是否能使用在樂透上，行政院長蘇貞昌也給出「可以！」的回應，因其屬於公益消費範疇。他表示，只要拿到就隨你用，吃喝玩樂都可以，不論護髮、美甲、百貨公司、餐廳、書店、演唱會、夜市、市場、旅遊住宿等皆可。不過，民眾要特別注意，有 11 類是無法使用的，包括電商網購、繳稅、罰單、規費、菸品、保單、股票、國民年金、信用卡費、禮券、儲值等。（編輯：陳雅雲）
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