示威不斷！赴美台人求「太陽不要下山」　原因讓萬人心痛

▲網友貼出在美國收到的警報訊息。（圖／翻攝爆怨公社臉書）

▲一名赴美台人曝光美國街頭狀況。（圖／翻攝爆怨公社臉書）

美國非裔男子喬治．佛洛伊德（ George Floyd ）因遭警員壓頸致死，引起全美爆發大規模抗爭活動，更讓種族歧視問題再度受到外界檢視。對此，就有一名赴美台人曝光自己在美國的現況，而引起萬人聲援。有一名女網友於臉書社團《爆怨公社》上發文，表示「這幾天，從憤怒-無奈-惶恐-恐懼，到現在一入夜，太陽準備下山就特別害怕。因為，妳永遠不知道會不會輪到自己」。原 PO 指出，這幾天在美國發生的動亂相信新聞很多，然而她指出「實際上更嚴重，所謂嚴重的不是抗議，不是遊行，而是那些暴徒，趁火打劫、趁機作亂」。女網友透露，每天晚上都有商家、店家遭竊，更有百貨公司被搶，甚至有建築物被放火。除此之外，警察現階段也無法保護民眾，「本來家裡裝了防盜系統，但是昨天有身邊的人，防盜系統響了，沒有警察過來」，走在路上更有可能被砸車、搶劫。針對這樣的危機，她也轉換成若在台北發生作解釋，「你想像，從新北到桃園的距離，路上的店家都被洗劫；你想像，從台中到台南的距離，路上的商店沒有一處完整沒事；你們想像，從高雄到墾丁，路上的家樂福、全聯等所有都毀了！這是多麼可怕的情況...」。原 PO 透露，美國現在外面不安全，在家更可能隨時被人闖入，由於美國房子大多都是木門，玻璃一破壞就碎了。原本以為有防盜系統不用害怕，但經過前幾日沒有警察趕到的情況，讓她感到更加無法安心，甚至連入睡都做不到，只能默默將家裡全部的槍都裝上子彈，來保護自己。最後，原 PO 也沉痛的向大家發聲，「如果你願意留言安慰我，我很謝謝你；如果妳願意留言鼓勵我，我很謝謝妳。目前我人很好，也安全但身邊很多朋友都已經不安全了..那種不知道會不會就輪到自己的恐懼，現在看著窗外，希望太陽不要下山...多好」。貼文一曝光後，就吸引超過萬人按讚，更有許多網友留言安慰，「加油！看完文章內心很沉痛，保護好自己拜託」、「願你們平安…你們的壓力真的很大」、「遠在台灣的我只能為你禱告～祝福你平安」、「好慘...連在家都無法安心」、「你還好嗎？我也有家人在美國，希望你們一切都好」。（編輯：陳雅雲）