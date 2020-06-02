生日吃buffet！婆婆「只嗑炒飯」狂嫌　媳婦高EQ全場讚爆

▲長輩的一連串行徑，讓不少有相同遭遇的網友有共鳴。（圖／翻攝爆廢公社二館）

原本該是開心的生日慶祝，最終卻鬧得家裡不愉快！一位人妻訴苦，日前一家子前往buffet用餐，沒想到婆婆不斷嫌東嫌西，更在回家途中做「一舉動」，讓一家氣氛降到冰點，不過人妻的應對也被讚爆「EQ超高」。一名人妻在臉書「爆廢公社二館」回憶起日前特地了買吃到飽buffet的餐券，要帶婆婆吃好料慶祝，沒想到當天，長輩劈哩啪啦狂碎念，認為「跑太遠很辛苦、又貴又不好吃」；身為媳婦的原 PO 儘管內心翻了無數次白眼，也選擇左耳進右耳出，沒想到到餐廳時，婆婆依然寧願餓肚子，就是不願意吃東西。這時老公也跳出來幫自己的媽媽服務夾菜，沒想到不管拿了什麼，都慘遭婆婆嫌棄「少吃生魚片，少吃牛肉，別喝咖啡」，隨即還對媳婦碎念：「兒子賺的不容易，妳怎麼也不勸勸他？對先生不可以這樣...」但事實上這些餐券的錢都是媳婦出的。最後這名婆婆勉為其難，開口吃東西，不過「只嗑炒飯」，就這樣草草結束烏煙瘴氣的一餐。沒想到開車回家途中，婆婆突然喊餓，「剛剛沒吃飽，等下回家想吃點饅頭！」這樣的行徑瞬間讓兒子氣炸回嗆，「給你拿魚，說人家沒煮熟；給你拿龍蝦，說人家不新鮮；把螃蟹肉挑好放在盤上，說這樣不衛生；豬肉太老，牛肉不吃，果汁太甜，茶喝了會睡不著」。眼見局面一發不可收拾，原 PO 也立刻出面緩頰「媽想吃啥就吃啥」，接著急忙下車幫買饅頭。殊不知上車後，「婆婆卻說不餓了」，回家路上只剩下尷尬氣氛，一到家老公又出門健身，只留下傻眼的原PO陪伴老人家一整天，也讓她哭笑不得：「婆婆在想啥？她是在搞她兒子吧？何苦呢？」文一出也有不少有相同經歷的網友紛紛感嘆，「看到一半我就忍不住了，虧妳還能忍住幫忙打圓場」、「百般刁難，只為引起重視」、「跟婆婆住真的很辛苦，寧願搬出來住」、「還好老公還會生氣」；但也有人幫婆婆說話，「其實就是捨不得小孩花錢拉」。（編輯：潘毅）