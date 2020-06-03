全聯「6折時間攻略」到底怎追？主婦神分析：可遇不可求

▲全聯超市不定時會推出 6 折商品。（示意圖／翻攝我愛全聯-好物老實説臉書）

連鎖超市「全聯福利中心」商品應有盡有、價格經濟實惠，且分店數目眾多，近乎成了超市的霸主之一；近日，一名網友在臉書社團提到，全聯超市不定時會推出 6 折商品，卻總是遇不到，不禁好奇詢問大家「怎麼追貼 6 折的時間啊？」貼文立刻引發熱議，釣出許多內行主婦回應。原 PO 在臉書社團《我愛全聯-好物老實說》表示，自己住在台中的海線，得知全聯常會有 6 折商品之後，已經追了好多天都沒有看到，不禁好奇詢問「大家怎麼追貼 6 折的時間啊？有攻略嗎？」每次約莫下午 4 點多去，卻頂多遇到 8 折的商品，疑惑的說「看來我都太早去」。貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「上禮拜在台中全聯旗艦店看到好多 6 折甜品，那時候約下午 2 點」、「東西有人買當然就沒 6 折，可遇不可求」、「大概都是下午 5 點多快 6 點就會碰到」、「看店吧，附近的全聯連 8 折都很少」。對此，許多內行主婦表示「我有一陣觀察發現，如果一開門就去，他們都還沒時間貼，都還在補貨跟整理牌面，過大概兩小時去，會先出現 8 折，但 6 折我在下午、傍晚時遇到過一次而已，真的可遇不可求啊，常常 8 折就掃光啦，我也問過，他們說會晚點哦」、「每間店的時間不太一樣，可以問一下店員」、「因為現在全聯大部分的都知道有人會來搶特價品，所以有些店家已經改 2 個時段，早上、下午都有」、「問櫃台結帳的不清楚，要問生鮮部的，會出來擺肉擺菜的，肉和麵包甜點貼的規則不同，各家店的規定也不同，多問多機會，買到當賺到」、「你可以問問店員大約都幾點貼啊，如果生意不錯， 8 折就能賣掉， 6 折就可能延後貼，減低公司損耗率喔，有問才有機會」。（編輯：賴詠璿）