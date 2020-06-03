網路瘋傳心測！直覺哪把剪刀最鋒利？測你的「性格取向」

人類是非常複雜的動物，有時連自己都不一定能了解自己，我們都有著不同的特質、喜好和價值觀，而你知道自己的「性格取向」是如何嗎？根據 Look Pretty 報導，上圖中有 3 把剪刀，請憑直覺選出哪把剪刀最鋒利，答案將測出你是「開朗派」還是「冷漠派」的人？

結果分析

#選 A 的你：是一個溫暖的人，冷漠完全跟你沾不上邊





你是一個充滿熱情又特別開朗的人，喜歡交朋友，且因為你笑口常開，總帶給大家很多歡樂，身邊的朋友們都很喜歡你，你對自己很有信心，也對未來充滿冒險精神，就算遇到挫折，你也會持續努力，一直很堅強，這樣你的非常容易獲得巨大的成功喔！



#選 B 的你：你是有一點厭世的人



你的情感冷漠症有點嚴重喔！其實應該是說，你是一個非常淡定的人，雖然這樣在別人眼中看起來有點厭世，但其實你不太容易被別人的負面情緒影響，無論做什麼事，你都習慣跟著自己的感覺走，是個很有主見及想法的人，這樣的你，很容易給人家一種事不關己、高高在上的感覺，朋友們也會因為有點害怕你而疏遠你，讓你變得有些孤單。



#選 C 的你：你的情感冷漠症特別嚴重，完全冰山等級



你跟大多數人不太一樣，總是喜歡標新立異、特立獨行，同時你也是個非常主觀的人，你的內心十分冷酷，總是懶得社交、懶得去關心別人的想法，說話不留一點情面，但你下決定時很果決，想做的事一定會堅持到成功為止，因此能獲得極大的成就。你的自尊心特別強，得失心也很重，不容許自己有一點失敗，這樣的你太壓迫自己了，很容易就會走火入魔。（編輯：許苡晴）



