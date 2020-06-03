花1千買三倍券其實是領4687元？眾抖出真相：叫唐鳳出來

▲網友討論三倍券政策。（圖／翻攝PTT）

因應新冠肺炎疫情衝擊經濟，我國政府推出紓困、振興等方案，行政院昨（ 2 ）日宣布「振興三倍券」方案，擬定民眾將用一千元可換購三千元的振興券，而經濟部長沈榮津更用一套公式算出民眾實際上是用一千元，得到 4687 元。對此，就有網友討論「哪來的一千元拿到 4687 元？」貼文引發熱議。經濟部長沈榮津日前提到，民眾的 1000 元，加上政府的 2000 元，共有 3000 元，「平台業者加碼打 8 折，等於 3000 元到了平台後就效果變成 3750 元，加上店家又再打 8 折促銷優惠，效果又變成 4687 多元」。對此，就有網友在 PTT 討論「真的看到這算法傻眼，平台打八折加上店家又打八折變成 4687 元，這計算方式都是用最大數在計算，那如果有一件商品沒有這個折數是不是要叫唐鳳出來？路邊的小吃攤會打 64 折？夜市的套娃娃會打 64 折嗎？根本幾乎所有東西都不會打折，哪來的一千元拿到 4687 元？」貼文一出，網友紛紛回應「經濟部長認證 4687 ，拿不到這價值找唐鳳要」、「經濟部長算出來的，行政院長說有問題叫唐鳳出來」、「真的笑爆，這頂多只有單純個案，怎可能每個人都有 4687 元」、「這前提是 2359 萬人 + 15 萬配偶都一起在打折且有促銷的特定平台的最大值」、「看到這算法，先叫唐鳳出來回應了」。（編輯：張嘉哲）