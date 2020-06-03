家樂福驚見VIP會員！一查門檻嚇「怎買的」　網笑：不難

▲一名網友在 PTT 八卦版提到，到家樂福賣場無意間發現有「 VIP 會員制度」，門檻立刻引發網友熱議。（圖／翻攝自 PTT ）

法商家樂福集團昨（ 2 ）日宣布，公司已與 Dairy Farm 集團簽署協議，以 9700 萬歐元（約新台幣 3227 億元）的價格收購該集團在台灣的惠康百貨股份有限公司股份，打造台灣家樂福成為零售市場的全通路領導品牌，消息一出立刻引發外界高度關注。對此，一名網友在 PTT 八卦版提到，到家樂福賣場無意間發現有「 VIP 會員制度」，門檻立刻引發網友熱議。原 PO 表示，前幾日剛到家樂福賣場補貨，買了一些咖啡排隊結帳，無意間聽到前方有顧客說「這樣又有 VIP 會員了」，回家後好奇一查，發現一年竟需消費達 10 萬元，才有資格成為 VIP 會員，不禁驚呼「究竟怎麼買，才能一年花 10 萬在家樂福？」貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「 10 萬很容易吧，日用品食物習慣買的話」、「一個月一萬，一家人的基本花費的話應該還好」、「 10 萬還好吧，一個 4 口家庭，常買的話一年差不多可以買到這額度」、「 10 萬要幾乎生活用品都在那裡買，才容易達成啦」、「有些大公司也會發提貨券給員工」。不過，也有網友表示「買個電視、洗衣機之類的，有很難嗎？」「家電啊」、「消耗品之外，可能要買一些電器類的比較容易」、「買家電、機車很容易就有了」。（編輯：賴詠璿）