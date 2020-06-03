三倍券真的輸消費券？男算出「結果」全場驚：蔡英文糗了

▲網友按照經濟部長的算法比較與馬英九時期消費券的差距。（圖／翻攝PTT）

因應新冠肺炎疫情衝擊國內經濟，政府不僅推出紓困方案，也提出振興政策，行政院日前就宣布「振興三倍券」方案，擬定民眾將用一千元換購三千元的振興券，不過消息曝光後，卻引來不少人批評「等於只發兩千，比消費券還爛啊」對此，就有網友討論「其實三倍券是贏消費券的」其金額差距曝光引發熱議。原 PO 在 PTT 貼文指出「我終於看懂了啦！經濟部長沈榮津說民眾的 1000 元加上政府的 2000 元，一共有 3000 元，平台跟店家打八折等於 3000*1.25*1.25 等於 4687 元，但不要忘記一開始有自己出一千元，所以扣掉之後變成 3687 元，那馬英九當初發多少？ 3600 元，沒錯蔡英文比馬英九多發 87 元！」貼文一出，網友紛紛回應「經濟部長超尷尬....這公式一百分」、「霸氣振興了...笑出來」、「只有你能接到經濟部長的梗，太神啦」、「經濟部長真的有梗」、「老天，根本神算」、「 87 這個神秘的數字真是可怕的巧合」、「無論是不是巧合，經濟部長此刻最尷尬」、「 87 元不能再多」、「蔡英文真的糗了....數字太剛好」。而根據目前行政院規劃，振興三倍券是 2300 萬國民加上 15 萬名有居留權的配偶都能領，不限年齡，從 7 月 15 日起使用至 12 月 31 日止，其使用範圍廣大，包含實體店面、護髮、美甲、餐廳、百貨公司、夜市、市場、旅遊住宿等；但不得用於電商網購、繳稅、繳罰單、規費、菸品、保單、股票、國民年金、卡費、禮券、儲值等。（編輯：張嘉哲）