放棄10萬高薪！前空姐驚曝航空業「3陰暗面」：真的很怕

▲女網友指出，自己因時差問題而困擾。（圖／翻攝 Dcard ）

▲女網友透露，航空業病假扣分制度，讓許多人寧願抱病上班也不休息。（圖／翻攝 Dcard ）

▲飛機上面對挑戰性的乘客，都對空服員來說是相當大的壓力。（圖／翻攝 Dcard ）

許多人認為空服員看似是一份高薪，且永遠能保持外表光鮮亮麗的工作。不過，就有一名資歷 5 年的前空姐分享工作心得，更曝光航空業的「 3 大隱憂」，而引起討論。日前有一名女網友於《 Dcard 》上發文，表示自己曾在外國航空公司上班，她指出正常一個月能夠拿到 8-10 萬的薪資，有時班表好的話，還能拿到 11-12 萬。不過，這樣的高薪，她卻放棄，因此被許多人追問「薪水這麼高怎麼捨得離開？」因此，她也解釋了自己離開的 3 大理由。第一，她指出自己在工作後的四、五年時，睡覺都必須依靠醫師所開的藥物，來幫助她解決日夜顛倒而調適不過來的時差，甚至到最後一年，常因背痛導致身體一動就會不舒服。她透露，背部的傷是在工作第二年時，有乘客拜託原 PO 與他一起將手提行李放到頂上置物箱，但沒想到還沒放好，對方就鬆手，讓她突然一瞬間承受超過 7 公斤的行李箱的重量。第二，原 PO 表示，自己在剛入行時，病假是算在升遷資格評分，「我看見自己工作表現評核在前 20% ，但加入病假後，我成為了倒數 20% 的人，病假被列入升遷考核機制這件事，最後有被移除，但那時候，我已經快離職了！」她解釋，這個評分制度導致許多人生了病也硬要工作，但這不僅對身體不好，更影響工作效率。原 PO 也分享自身例子，「我因為戴隱形眼鏡有時會角膜炎跟背傷的關係，我常常請假，一年大概 13 、 14 天這樣，即使我上班時，都很認真，也有收到乘客的讚美信，升遷卻也離我好遠，好不公平。」第三，原 PO 表示「精神壓力」也是一大問題，在當空服員時不免都會遇到一些挑戰性的乘客。她坦言，有次一位乘客因被自己提醒小肩背包放置椅子下三次，對方就抱怨「你喔⋯⋯不能當媽媽，你這麼嘮叨，你的小孩會很可憐。」這時原 PO 回應「很慶幸我並沒有小孩。那⋯你可以把包包放置椅子下了嗎？」沒想到卻招來對方不滿，更被客訴，最終還被上司要求道歉。根據以上三點，女網友分享心得，直言「我希望以一個大略的方式解釋為什麼我離開這個高薪的工作，因為我也不想用我負面的觀感去影響任何人。畢竟每一個人的想法個性都不一樣，會遇見不一樣的故事～」不過，她也感激曾經有過這一段經歷，這筆高薪也讓她能夠追求更想要的生活。最後，原 PO 也強調，「希望讀著我文章的妹妹們，也能了解到，當空服員不僅僅是光鮮亮麗的生活，會有伴隨著一些負面的影響。但每個工作也都是這樣不是嗎～我有些朋友還是飛得很快樂～我想他們是能夠在這份工作看到自己，但我沒辦法⋯所以這也僅僅是我個人想法而已！」貼文一曝光後，就引來不少網友討論，許多人一看也紛紛留言，「辛苦了，謝謝妳分享這個產業的經驗～」、「同為空服員的我很認同你的話，在機上遇到委屈的事只能自己往肚裡吞，看到妳離職過著自己喜歡的生活很替妳開心」、「雖然不知道空服員都經歷些什麼，但真的覺得妳們好累的」。（編輯：陳雅雲）