他預測領「三倍券」後的轉變！網一看臉綠：比12年前還爛

▲網友討論三倍券政策。（圖／翻攝PTT）

新冠肺炎疫情衝擊國內經濟，政府先行推出多項紓困方案後，接著跟在後頭的為「振興三倍券」，目前擬定民眾將用一千元換購三千元振興券，於 7 月 15 日正式上路。對此，就有網友討論「其實三倍券不過就只是更爛的消費券而已」貼文引發熱議。原 PO 在 PTT 貼文指出「三倍券可以用在實體店面，百貨公司、餐廳等等，這些是大家生活日常中大部分支出的地方，到年底都可用的三倍券，假設一個人到年底日常支出是 6000 元以上，你在支出時，看了錢包發現三倍券有期限，大部分的人都會使用三倍券，所以和以前消費券一樣產生替代效果，除非你發的比日常支出還要更高的三倍券，才能有效刺激消費」。也就是說，假設一個人日常支出是 6000 元，那消費券的花法會是 3600 消費券 + 2400 元現金；若是三倍券就變成 1000 元領券的錢 + 政府給的 2000元 + 3000 元現金，其購買三倍券的一千元也不會變成額外消費，而雖然民眾會比當年消費券時期多花 1600 元的現金，但大部分的人就是只會花自己預設範圍內的錢，這些錢同樣不會變成額外消費，所以三倍券跟消費券比起來，金額更少，手續更不方便。貼文一出，網友紛紛回應「真的只是替代消費而已，根本無法刺激消費」、「個人這次真的挺不下去，真的就是消費券啊」、「也就是說，如果政府以刺激效費效益來看，發過低的金額也不會增加一個人日常支出的金額，等於只是用三倍券替代了原有的消費，那跟消費券沒兩樣」、「真的比 12 年前的消費券還糟，但效果根本一樣」。（編輯：張嘉哲）