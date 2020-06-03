三倍券靈感從哪來？玩家開《動森》驚見巧合：比現實還強

▲遊戲內設定恰巧與即將推出的「振興三倍券」幾乎相同，也讓不少網友笑翻。（圖／翻攝PTT）

行政院推出「振興三倍券」紓困方案，引起各界正反討論，但為何會訂定「拿 1000 元兌換 3000 元振興三倍券的模式？」就有玩家發現《動物森友會》遊戲內早有類似模式，讓網友瞬間笑翻的說：「而且還比現實更強」。一名網友在PTT發文提到，《動物森友會》遊戲內有一個特殊設定「發財樹」，只要在地上看到金光的洞，要先埋一千進去，等四天之後，樹上就會長三千元給你。可以讓你去商店買日用品，衣服等物品，唯一不同的是可以用在遊戲內的「電商」系統購物。遊戲內設定恰巧與即將推出的「振興三倍券」幾乎相同，也讓不少網友笑稱，「人家動森直接給你三倍現金，還沒有限制你什麼時候花」、「經濟部官員都在玩動森，抓到了」、「真的，你太神了」、「致敬」、 「遊戲充滿了各種玩弄人性的機制，不然你怎麼會想花錢買」、「本故事純屬虛構，如有雷同實屬巧合」、「集合啦! 動森振興券」。三倍券 7 月 1 日起預購或數位綁定， 7 月 15 日正式上路，使用期限到 12 月 31 日為止。台灣 2300 萬國民和 15 萬名有居留權的外籍配偶，皆可購買振興三倍券，沒有年齡限制，今年年底前出生的嬰兒也有資格，於實體店面、攤販，包括護髮、美甲、百貨公司、餐廳、書店、演唱會、夜市、市場、旅遊住宿等皆可使用，也可以買彩券。（編輯：潘毅）