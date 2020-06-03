男網購口罩忘記領！2天後進系統一查氣瘋：政府能這樣嗎

新冠肺炎疫情趨緩，我國政府已經宣布口罩解禁，不過，仍然保有「口罩實名制」，民眾依舊有兩週 9 片口罩的額度可以購買。不過，近日就有網友分享自己預購口罩之後忘記去拿，最後結局讓他非常傻眼，貼文引發廣大熱議。
原 PO 在 PTT 貼文指出「我自己預定實名制的口罩，但是我記錯時間了，晚兩天查系統已經不給領了，結果 52 元直接被吃掉？我想問政府可以這樣嗎？百姓的錢你就給我吃掉欸？前幾個禮拜還有新聞說，銀行欠民眾幾塊錢都要歸還，你一個政府吃人家 52 元好意思不還喔？」
貼文一出，網友紛紛回應「自己沒領很正常吧....」、「你網購先付錢，不去領誰要管你？」、「購買頁面已經先行說明不退款」、「領口罩的期限已經超級長了....還可以忘記我也是不知道該說什麼」、「訂購規則自己看清楚好嗎？有明確規範不退費」、「應該要可以退款啦，但不是退 52 元，運費要算」。
事實上，根據目前口罩實名制的網路預購政策，民眾訂購時，如果不能在繳費期間完成繳費或者轉帳錯誤者，將無法領取口罩；而若完成繳費之後，卻超過期限未至指定超商領取口罩的話，是不可補領也無法退款的，這點民眾要多加注意。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。