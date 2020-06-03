西瓜攤貓老闆表情「五告派」　瞪到客人心裡發寒：快點買

▲泰國一名西瓜田老闆養了一隻奶油小胖貓「珍珠」（圖／FB@นายไข่มุก ครับ）

▲珍珠：那邊那一個，給我認真採收喔！（圖／FB@นายไข่มุก ครับ）

▲珍珠最喜歡坐在貨車後面顧西瓜（圖／FB@นายไข่มุก ครับ）

▲珍珠：這些通通都要拿去賣了換罐罐！（圖／FB@นายไข่มุก ครับ）

▲珍珠：快點來買西瓜，保證甜，不買不准走！（圖／FB@นายไข่มุก ครับ）

這位「腦闆」的表情會不會太兇狠？泰國有一隻奶油小胖貓「珍珠」是一片西瓜田的老闆，不但會在農田裡監督奴才耕作，還會在販賣時以「眼神威脅」客人買西瓜，表情好像在說：「快點掏錢出來買！」「珍珠」原本是西瓜田老闆在5、6年前抱回家飼養的貓咪，雖然身材微胖、長相有一點「凶狠」，不僅不怕陌生人，也不怕任何狗狗，而且牠非常有個性，對食物很有想法，不愛重複吃同樣的飯飯，放太多或是太少就會發脾氣拒吃，喜歡去海邊散步多過於獨自留在家裡。在牠眼裡只關注老闆一人，喜歡默默黏著老闆跟著到處工作，因此成為老闆的心頭寶貝，走到哪裡都要帶著牠。田裡的農夫們表示，珍珠很喜歡坐在小貨車後面或是摩托車前方的置物籃裡，監督大家做事，也都不會亂跑，甚至在採收後還會躺在西瓜籃裡堅守每一顆西瓜，只是有時候當牠在市場幫忙賣西瓜時，常常不經意流露出「殺氣騰騰」的眼神，好像在對客人說：「快點買！本喵可是要賺罐罐錢，沒買西瓜不准離開！」珍珠的事蹟被分享在網路上後，許多網友笑說：「老闆看起來很不和藹」、「金派～這眼神這殺氣太強惹」、「一臉就是論斤秤兩休想殺價的霸氣」、「不買不知道能不能活著離開」、「簡直就是強迫購買」、「J個腦闆惹不起啊！」、「貓咪表示：奴隸快做，朕要吃罐罐」、「到底要買幾顆才會笑一下？」（編輯：陳珮瑜）