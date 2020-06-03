為何不直接發2千振興券？台人曝「暗黑理由」：要演多久

▲網友討論三倍券政策。（圖／翻攝PTT）

新冠肺炎疫情衝擊台灣經濟，我國政府繼推出多項紓困方案後，近日再推出「振興三倍券」，擬定民眾將用一千元現金購買三千元振興券。對此，就有網友討論「為什麼不要直接發兩千元的振興券就好？」貼文引發廣大迴響。原 PO 在 PTT 貼文指出「消費券當年直接發錢本來就比較不好，但是為什麼現在政府說振興券可以去郵局領，但要先繳 1000 ，才能拿回價值 3000 的振興券？那為什麼不直接領兩千元的振興券就好？差在哪？」貼文一出，網友紛紛回應「他就是比馬英九發的還少的消費券！」、「一直說會存起來，直接發消費券是要怎麼存」、「就是不想走馬英九的後路...他就是消費券」、「不知道政府要演多久，死不承認就是消費券 2.0 」、「強迫你消費一千元啊」、「完全不知道跟消費券差在哪....」、「那 1000 塊本來就會花，就只是替代消費啊，跟消費券有何不同？」不過，也有人分析「之前消費券到期還有很多沒用，自己先付錢就可避免浪費」、「人一開始有付出，基本上就會去用，如果純獲得就可能會忘記，無法達成刺激消費效果」、「你的 1000 加上政府花的 2000 實質流動等於 3000 ，如果政府只給你 2000 ，那麼市場就只有 2000 流通。」（編輯：張嘉哲）