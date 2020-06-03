面試睡過頭一小時！「超扯回答」全場看傻：最近很多天兵

轉眼又到了學生畢業季，也是工作職場的求職旺季，不管是新鮮人或是想要轉換跑道的老鳥，最近都是選擇中意工作的好時機，而很多關於新人面試的討論也再度成為網路話題。有位擔任主管的網友就分享自己親身經驗，遇到天兵求職者直接在面試時因為睡過頭遲到，然後一問三不知卻聲稱自己有房租車貸要繳，希望薪水待遇 35k ，讓他好傻眼。有網友在臉書社團「爆怨公社」發文，透露自己碰到的誇張求職者故事。原 PO 表示，約定面試時間是 9 點，但對方 10 點才到，問他為什麼遲到？結果原因竟然是睡過頭，讓原 PO 傻眼心想，該說是誠實的小孩嗎？想不到更誇張的還在後面。問對方要履歷表，結果回答沒帶；問對方要駕照，結果回答沒有駕照；問對方焊接工作做多久了？結果回答「我不會啊」。原 PO 強調這都是面試前在電話中有交代的東西，對方當時也都說有，竟然現場又全都一問三不知。而且最後離開時，還聲稱希望薪水待遇 35k ，因為要繳房租繳車貸...讓原 PO 不禁感慨自己是不是脾氣太好了。誇張的面試對話引發網友熱議，文章發布一個多小時就獲得超過 7 千位網友按讚，大家紛紛留言回覆說，「不知道怎麼吐槽」、「接電話跟面試的是不同人吧！哈哈」、「可能對方不缺錢只是想面試」、「完全以自我為中心的小朋友」、「來亂的嗎」、「只有 2 件事不會，這個也不會、那個也不會」、「最近很多這種的」、「現在真的一堆天兵」。（編輯：倪浩軒）