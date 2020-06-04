日本超夯心測！覺得誰最貪吃？測你的「推理直覺」有多準

▲你覺得哪隻角落生物最貪吃？測你的「推理直覺」有多準。（圖／翻攝自美日誌）

每個人的 IG 和 EQ 比例都不盡相同，當然判斷事情的邏輯也會不一樣，想知道你的直覺準不準嗎？根據美日誌報導，透過日本最夯最可愛的測驗，立馬告訴你！上圖中共有 5 隻角落生物，你覺得誰最貪吃呢？答案將解析你的「推理直覺」有多準。

結果分析

A. 第一隻白色角落生物：





很多人都認為你的思考缺乏邏輯，那是因為你是個直覺型的推理高手，你的直覺敏銳，可以說是非常準確，通常事情的結果往往都會與你的直覺差不多，由於你的腦迴路比較另類，且眼光獨到又心思細膩，因此許多事情總能在第一時間察覺不對勁。





B. 第二隻綠色角落生物：





你的觀察力過人，對每個領域知識都有涉略，思考不受傳統框架限制，總能找出別人想不到的邏輯，提出更多合理的懷疑，這種全面性懷疑，真的是令旁人相當佩服，根本就是一位跳躍型的推理高手。





C. 第三隻米色角落生物 ：





你的性格感性多於理性，因此思考時都會以人的心理因素與情緒來考量，或許有人認為你不切實際，把私人感情放進去，但是人都有情緒及感情，利用感性的部分誘導出凶手是你的絕招，這種以退為進的手法，只有 EQ 高的夢想型推理高手才能辦到。





D. 第四隻棕色角落生物：





你是個擅長分析整理的高手，會依照自己的步伐去做 10 種以上的推論，甚至重新調查別人完全想不到的觀點，將數據分析後找出破案關鍵，如果你的夢想是為社會貢獻，相信你一定能成為關鍵人物，你就是啟發型的推理高手。





E. 第五隻藍色角落生物：





你是否從小常常聽別人誇獎你呢？因為你的 EQ、IQ 都很高，從一般的傳統邏輯推理，到跳躍式的思考推測你都得心應手，簡單來說，你就是一個人抵別人的 5 顆腦袋，完全是天才型推理高手。（編輯：許苡晴）



