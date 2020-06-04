「4000包水電瓦斯」超佛！房東還被一句話狠嗆　全場傻眼

正所謂「親兄弟明算帳」，有時候親人朋友之間還是不要牽扯到金錢往來比較好，否則你想公私分明對方卻想和你談交情，那真的是有理也說不清了！有網友就透露自己的親身經驗，將店面分租給朋友做生意， 4,000 元包水電瓦斯的超級佛心價還是被嫌，甚至臨時反悔不租，讓她好傻眼。有位網友在臉書社團「爆怨公社」發文，分享自己的親身經驗。原 PO 透露朋友想要來分租一樓店面做生意，對方認為自己只做午餐跟晚餐，所以只願意月付租金 4,000 元，還要求原 PO 「包水電瓦斯、廚房分一半、外面附一張桌子、店門口允許停車」，甚至還要負責提供水槽及臥櫃冰箱。一番討價還價後，原 PO 答應提供水槽，但臥櫃冰箱要對方自己出錢買，然後店門停車則是要看狀況。事實上這樣的條件已經是超級佛心了，想不到對方卻臨時傳簡訊過來表示不租了，因為覺得「和當初說得不一樣，不想當小媳婦，還沒開始前結束不傷感情」。一席話讓原 PO 好傻眼，只能簡單回覆「好喔」。更幽默表示，大概是 4,000 太貴了，讓她覺得自己像小媳婦。網友則紛紛在底下留言回覆說，「感情已經破滅」、「原來 4,000 元租金可以要求包山包海呀？」、「開店要房東幫忙買器具還包水電，這是啥套路」、「開口要求這個條件，是梁靜茹給她的勇氣嗎」、「這種租了才是惡夢的開始」。（編輯：倪浩軒）