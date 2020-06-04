男衝寶雅排口罩！前方客人「霸氣舉動」全場傻眼：一定哭

隨著新冠肺炎疫情趨緩，我國政府日前宣布口罩解禁，不少網購平台及實體通路開始販售盒裝口罩，近日，就有網友分享自己兒子一早就衝到寶雅準備買口罩，搶到第三名的位置，結果沒想到第一位客人「霸氣舉動」讓後面的人全傻眼，貼文引發熱議。
原 PO 在 PTT 貼文指出，今天我家孝順男好心幫長期在國外修養的家母去排口罩，想說早上八點多去排第三個超穩，結果排第一個的帥哥直接說「我要買 40 盒」消息傳到後面時，大家開始抱怨，此時帥哥直接回嗆「要不是看後面很多人，我早就把 56 盒全部買光，吵什麼吵！」
貼文一出，網友紛紛回應「這就是為什麼政府要管制口罩啊，自私的人就是多」、「覺得可以限購一盒！這種大量掃貨的就是不安好心」、「不意外阿解禁了不是，就賣你們這些懶的排隊又需要口罩的」、「早就預見會有這種狀況發生了，應該要限購」、「留十六盒，他有可能算過人數，等於一人拿一盒」、「就算沒有限制盒數，買這麼多也不行啦」、「我如果是排在後面沒買到的，一定哭了」。
事實上，寶雅口罩於今天早上 10 點開賣，首批一百萬片口罩在開賣後三十分鐘就全數賣光光，而由於寶雅並未限制購買數量，也因此引發不少民眾抱怨，怕是有心人士掃貨，盼寶雅能夠限制一人一盒；而對於口罩已全數售光，寶雅則表示，下週將持續捕貨，但確切時間與數量未定。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。