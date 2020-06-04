日本、新加坡都發現金就台灣不行？台人揭真相：很難懂嗎

新冠肺炎疫情蔓延全球，嚴重衝擊各國經濟，不少國家政府都紛紛祭出發現金救濟，而我國則是先推出紓困方案之後，近日再宣布發行「振興三倍券」，擬定民眾將用一千元台幣購買三千元的振興券。對此，就有網友討論「講真的！就直接發三千元會怎樣？」貼文引發廣大迴響。
原 PO 在 PTT 貼文指出「英國、美國、歐洲各國還有日本跟新加坡，一堆國家發錢都是幾萬在跳，我朋友在德國在家自己接案當美術設計，這次疫情德國上網填個資料，隔個幾天十幾萬直接進到戶頭裡面，反觀台灣，拿三千結果問題一堆，還規則一堆，所以到底直接發三千元現金會怎樣？會造成有誰不方面嗎？」
貼文一出，網友紛紛回文「要講幾次紓困跟振興經濟不同，台灣沒有紓困嗎？只差在沒人人有啊」、「紓困跟振興目的就不一樣阿」、「別國發錢不是要你去消費，是紓困；台灣三倍券是為了刺激消費 OK ？」、「別國就是紓困人人有，台灣有紓困但沒人人有，比較就到這裡；但振興就是刺激消費，沒有要紓困的意思，很難懂嗎？」
另外，也有不少網友提到「就是會存起來，哪裡不懂？」、「如果是我拿到現金，我就存起來」、「發現金比較不會額外多三千消費啊」、「台灣人拿現金一定不會花」、「我是不懂啦，紓困就發過錢了，阿振興又發錢那紓困在幹嘛？目的就不同啊」。（編輯：張嘉哲）
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