黑貓想偷吃便當香腸　女子：你不能吃！等等我沒養貓啊！

▲謝小姐的社區有一隻她暱稱「黑寶」的浪貓相當親人，經常翻肚撒嬌（圖／網友謝毓凡授權提供）

▲日前謝小姐在家吃便當，黑寶突然偷溜進屋內（圖／網友謝毓凡授權提供）

▲黑寶：倫家也要吃！（圖／網友謝毓凡授權提供）

▲然後就自己上床睡覺，一睡就是2個小時，謝小姐完全不敢吵牠（圖／網友謝毓凡授權提供）

▲黑寶：朕有空再來坐坐！（圖／網友謝毓凡授權提供）

「孩子～這個你不能吃噢！等……不對我沒有養貓啊！你從哪裡進來的？」住在宜蘭的網友謝毓凡日前在家吃便當，只剩下一片香腸時，突然一隻黑貓趴上桌，張大圓滾滾的眼睛大聲討飯，謝小姐頓時傻眼：「你誰家小孩啦？」謝小姐3個月前才搬到目前住的社區，來的第一天就看到一隻親人的黑貓，因為在附近看到飼料與水碗，研判牠應該是鄰居餵養的浪浪。謝小姐暱稱牠「黑寶」，每天都會遇見牠，牠非常友善還會翻肚撒嬌，或是不要臉地喵喵叫討好吃的，心情好的時候話很多，想睡覺時只喵一聲就不理人。由於謝小姐的房子位在二樓又有落地窗，平時都會開著通風，日前當她正在吃便當時，突然聽見黑寶在喵喵叫，當下她不以為意，沒想到下一刻黑寶竟然從落地窗溜進來，還霸氣地雙手踏在桌上對她喵喵叫討食！更離譜的是，黑寶隨後「自主參觀」謝小姐的家，就大剌剌地睡在她的床上，一睡就是2個小時，睡醒後拍拍屁股走人，態度非常隨便！其實謝小姐本身是宜蘭浪孩協會的志工，經常幫忙抓貓結紮、救援也有餵食浪浪，因此看到黑寶出現她非常開心，常常為牠開罐罐「加菜」，原本謝小姐想收編牠，不過黑寶很有自己的想法，不喜歡被拘束，只好讓牠順其自然，緣份到了自己就會進來了！謝小姐將黑寶的照片分享在貓咪社團後，許多網友笑說：「牠其實是來送包裹的」、「你沒養貓？你現在有了」、「賀成交」、「黑貓都自己宅配到府了」、「極品黑貓耶，好羨慕」、「妳只是有了宅配，記得簽收」、「知名企業CEO私闖民宅」、「就是因為知道你沒有所以才來應徵的啊！」希望黑寶有一天直接「住進」謝小姐家，就能每天開心吃罐罐睡爽爽囉！（編輯：陳珮瑜）