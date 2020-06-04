口罩、PS4悠遊卡全要！神人「搶購行程」曝　結局尷尬了

2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）爆發，造成國內口罩搶翻天，因此我國政府也推出「口罩實名制」。但隨著台灣疫情逐漸趨緩，中央流行疫情指揮中心宣布自 6 月 1 日起國產口罩將部分開放內外銷，並恢復自由買賣。不過近幾日各大通路及電商平台的口罩都熱銷一空，對此，就有一名網友分享自己的搶購行程，而引起許多人討論。
日前有一名網友於臉書社團《爆怨公社》上發文，其貼出了自己一整天的搶購行程，從 10:00 開始「 Yahoo 搶口罩」、 11:00 「 PCHome 、 MoMo 搶 PS4 悠遊卡」、 11:00 「博客來搶口罩」、 13:00 「 MoMo 搶 PS4 悠遊卡」、 15:00「 PCHome 搶 PS4 悠遊卡」、 16:00 「 PCHome 搶口罩」、 20:00 「 MoMo 搶口罩」。
然而，一整天守在電腦前的結果，就讓他無奈直嘆「顧著搶東搶西是要怎麼專心上班？好累的一天，結果啥都沒搶到，沒有 PS4... 不然我用任天堂來改造好了！」
貼文一曝光後，就引來不少網友留言，「我全部錯過了，我虛度了一天」、「轉圈圈轉一天」、「真的我懂上班在搶都沒搶到」、「真的啊！什麼都沒搶到，白忙了」、「怎麼辦，我的作息跟你一樣，當然也是沒搶到」、「整天轉啊轉的..行程滿檔，但是一無所獲啊，好傷心」。（編輯：陳雅雲）
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