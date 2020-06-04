日本瘋傳心測！最想把頭髮染成啥顏色？揭你「戀愛弱點」

心理測驗的時間又來了！這次分享一個最近在日本很流行的測驗，題目很簡單，如果要染頭髮，你最想染成哪種顏色呢？從你選擇的髮色可以看出你在愛情中的個性，也能夠揭開你戀愛失敗的答案！一起來看看吧～你十分有主見，喜歡成為人群矚目的華麗焦點。你總是忠於自己，只要感覺對了就會馬上行動，絕對不會後悔。但也因此，你很容易太過於陷入愛情，反而讓自己受傷。你非常浪漫，對這個世界抱有許多美好的憧憬。談戀愛時也會提出不少浪漫的點子，但有時候過於堅持自己的想法，太想實踐自以為的浪漫反而會讓感情走入死胡同。你是完美主義者，喜歡將事情完美無瑕地完成。能夠吸引你的人，通常都是聰明又成熟的伴侶。不過要注意別讓自己的堅持完美，成為另一半難以承擔的壓力。你是一個追求新鮮感的人，希望在戀愛中得到幸福與刺激。一旦稍被冷落，就很容易覺得孤單與傷心。你在感情中比較被動，通常不會主動出擊。然而一旦陷入戀愛之中，就會把對方當成全世界，付出自己的所有。這有時會讓你迷失自己，一旦失戀就有全世界都毀滅的感覺。你很重視安全感，雖然也期待不期而遇的小驚喜，但總體而言習慣在熟悉的大框架下做事，談戀愛也是如此。有時候過於謹慎、不敢冒險，可能就錯過姻緣。你做事直接不會拐彎抹角，心直口快是你給人的第一印象。但也因為過於直接，有時候已經傷了另一半的心，但你可能都還沒有察覺到。你不喜歡被拘束，是有點我行我素的自我主義者，非常需要個人空間，所以在談戀愛時會讓另一半覺得被忽略，好像不被重視。（編輯：倪浩軒）