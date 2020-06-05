全聯開賣醫用口罩！一早手刀瘋搶　「結局曝光」眾臉全綠

我國口罩管制禁令已在 6 月 1 日解除，不過許多公共場所、搭乘大眾運輸工具仍規定需戴口罩， 3 日各大電商和實體通路紛紛開放購買口罩，再度掀起民眾搶購熱潮。一名網友在臉書社團提到，全聯福利中心也跟著開賣整盒的醫療用口罩，豈料一看預購取貨時間，眾人卻哀嚎不斷。
原 PO 在臉書社團《我愛全聯-好物老實說》表示，口罩管制令解除之後，全聯福利中心也開賣口罩和酒精的組合，「組合價 199 元，很幸運買到該店的第一組」，透露口罩一盒有 30 片，酒精則是小罐瓶裝，同時不忘關心廣大網友「大家買了嗎？」
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「我 OK 您先買」、「沒買到」、「一直買不到口罩」、「早上 9 點半去買，都是開單沒現貨」、「早上去說是要預購才有」。
此外，有搶到預購口罩的女網友分享「我早上去買就要預購了，跟本沒口罩只有酒精，而且要 8／2 才能取貨！哈哈哈要等好久！」「我也是預購，要等兩個月， 8／2 號才能取貨」，其他網友追問「所以酒精先取貨嗎？」她回應「也沒有喔！店員說要口罩到了才能一起取貨，等 2 個月，酒精也跟著放 2 個月呵呵呵」。（編輯：賴詠璿）
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