日本vs台灣公車差異？過來人曝「台人通病」：被罵好幾次

▲一名網友在 PTT 八卦版提到有關日本與台灣的公車文化差異，立刻有過來人回應貼文點出「台人通病」。（圖／翻攝自 PTT ）

▲一名網友在 PTT 八卦版提到有關日本與台灣的公車文化差異，立刻有過來人回應貼文點出「台人通病」。（圖／翻攝自 PTT ）

日本的美食、藥妝和文化等，一直以來深受國人喜愛，且日本距離台灣並不算遠，當地交通也十分方便，在疫情爆發之前，是不少民眾出國旅遊的首選地點之一；近日，一名網友在 PTT 八卦版提到有關日本與台灣的公車文化差異，立刻有過來人回應貼文點出「台人通病」，笑稱「一開始在日本搭公車真的蠻不習慣，被司機罵了好幾次」。原 PO 表示，台灣公車外表看起來很新，但坐起來較難坐，連車子怠速時都很抖，引擎聲也偏大，公車司機雖然有穿制服，但似乎都是配合公司穿的；反觀日本，雖然車費很高，車子外觀老舊，但坐起來舒適又穩，內部也很乾淨，司機有規矩， 日本公車司機制服較合，而且還會戴帽子和手套。對此，立刻有網友回應貼文，分享台灣和日本的公車主要差異，「在日本，車還沒停妥就起身準備要下車，會被司機罵回去；在台灣，車停妥才要起身準備下車，也會被司機罵一頓」，笑稱「一開始在日本搭公車真的蠻不習慣，被司機罵了好幾次」，直到後來才比較適應，下一站要下車就按鈴，然後坐在座位上，等車停穩了再站起來，司機也不會催促，認為這點跟台灣的風格不太一樣。此外，日本公車很多是固定「後門上車，前門下車」，偶爾也有反過來的，要稍微看清楚。貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「在台灣車子停了才起身下車真的會被司機碎念＋全車注目禮」、「日本公車的準時是預留時間換來的，在台灣會被罵翻」、「我覺得日本的公車有點麻煩耶、「你要嗶嗶之前要跟司機講你是坐到哪，不像台灣上車嗶下車嗶，全自動 3 歲小孩都會搭」、「開車穩不會橫衝直撞，下車慢慢換錢投錢，都不會不耐煩」。（編輯：賴詠璿）