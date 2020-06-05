美國暴動將會怎落幕？知情人揭2收場方式：實在欺壓太久

▲現任美國總統川普。（圖／美聯社／達志影像）

日前美國明尼蘇達州四名警察於當地時間 25 日逮捕一名黑人男子，其中一名警察用膝蓋強押該男子的頭部抵地 5 分鐘，最終導致後者送醫不治，這個事件在美國掀起軒然大波，不少名人都站出來對此表態，而近日就有網友在網路上表示疑惑，「美國暴動將會怎落幕？」對此就有知情人揭露 2 種收場方式直呼「實在是欺壓太久了」，引起熱議。這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「美國暴動會怎麼落幕？」的文章表示，「美國因為警察殺黑人而暴動，這是很難想像的，說沒有人煽動那是自欺欺人，而不管那個藏鏡人是不是中國，他的目的都達到了，而因為之前疫情不能出門，導致越演越烈，我想發生在平常也不會有這麼多人這麼亂，川普應該很想鎖國鎖回去吧」，原 PO 更接著指出暴動有 2 種收場方式，分別為「政府鎮壓」和「與暴動主使妥協」，引起大量網友討論，留言蓋起高樓。而有網友表示「曾看過研究是這樣說的：『黑人因為貧窮，犯罪率高，因此容易被警察盯上』，但是久而久之就被無限上綱，變成黑人特別被針對，因此黑人常常會有『警察不是來保護我們，是保護其他族群』的感覺，覺得自己被排除在主流社會之外，這是制度性問題，因此遊行的訴求就是體制改革」，而這位網友更接這說，「這兩個收場方式都要做，但是第二個非常重要，政府必須要站出來，宣示改革決心，才能安撫人心，雖然現在很多地方政府有在安撫，但總統卻不太想講，反而是一直淡化背後的種族問題，畢竟他的支持者，有些真的是有種族主義色彩的，他不敢得罪這些人，這也是為何民眾怒氣無法消除的原因」。（編輯：王柏文）