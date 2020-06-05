5歲弟想婚！挑吉日盛裝「求婚愛犬」：我長大牠就不在了

▲當問起他喜歡絲凱勒哪裡，傑克受訪時認真表示：「我喜觀躺在絲凱勒毛茸茸的身上，如果我把臉靠近牠，牠就會開心地舔我，我愛牠直到永恆！」（圖／Facebook@Robin Lowe Lipe）

真是可愛到令人融化！住在美國北卡羅來納州夏洛特的女子羅蘋育有3子，其中就屬5歲的老二傑克最貼心，而接下來要講的故事，更完全能證明這一切。羅蘋並不知道傑克是從何時開始這麼想的，但有一天她聽到傑克說「要和狗狗結婚」，她感到非常驚奇！





狗狗絲凱勒是羅蘋和丈夫剛結婚時從收容所領養的，如今10年的歲月過去，已經是一隻老狗。而傑克因為從小就和牠感情要好，知道了「可以和喜歡的人結婚」這件事之後，馬上打算要付諸行動！



▲拉布拉多混種犬絲凱勒從小被羅蘋領養，現在已經是隻老狗了。（圖／Facebook@Robin Lowe Lipe）

羅蘋回想起傑克說起想婚的念頭時，他是這樣說的：「馬麻～我好愛好愛絲凱勒，我想娶牠！而且我不能等到長大才和牠結婚，因為那時候牠就不在了！」羅蘋第一次聽到還以為他會很快就忘記，其實他一直銘記在心。





前些日子連下了好幾天雨，於是傑克等到有天終於放晴，就趕緊跑去告訴羅蘋：「媽！可以了！外面是晴天了！」羅蘋雖覺得好笑，但想想反正還在居家防疫期間也不能幹嘛，就來幫他準備婚禮吧。





羅蘋除了為自己打扮一番，也幫捷克穿上了西裝外套和短褲，配上雨鞋，並且一起在前院找了一束花，另外給了絲凱勒一根木棍，便開始他們的婚禮。



▲結婚典禮上，新人的幸福合照。（圖／Robin Lipe）

羅蘋用手機為新人播放《結婚進行曲》，而傑克和絲凱勒從臨時做出的走道走來，羅蘋的丈夫和最小的妹妹則站在兩旁迎接。羅蘋說：「雖然我以為妹妹會想當伴娘，不過當時她正忙著啃粉筆，似乎沒什麼興趣。」至於家中最大的7歲哥哥則說：「你不能跟你的『姐姐』結婚啊！」因此全程都沒參與。





最後這場「不平凡的婚禮」順利結束，雖然許多人可能會覺得好笑，不過對傑克和絲凱勒，以及他們的家人來說，是經過了好幾個月居家防疫的艱困時期裡，最難忘、最暖心的回憶了吧！（編輯：李家慧）



