女子告別15歲老貓　當天竟遇中途貓深情看她：我來陪妳！

▲寄養媽媽克莉絲汀某天被指派帶一隻8歲的貓咪「冠軍Champion」去就醫（圖／FB@Kirsten Seeger）

▲其實當天克莉絲汀剛失去牠的15歲老貓，非常難過，而冠軍似乎感覺到她的悲傷，一直對牠撒嬌，想要安慰她（圖／FB@Kirsten Seeger）

▲冠軍總是深情地看著克莉絲汀（圖／FB@Kirsten Seeger）

▲對她翻肚撒嬌（圖／FB@Kirsten Seeger）

▲塞爾吉歐（原名冠軍）：馬麻的心就由本喵來療癒吧！（圖／FB@Kirsten Seeger）

是天使派來的嗎？國外一名寄養媽媽日前告別了她心愛的15歲老貓，沒想到當天她接送一隻需要中途的貓咪到醫院時，這隻毛茸茸的喵星人竟然深情地看著她，連獸醫師都以為是她的貓，這時她才發現，這隻貓咪看她的眼神好像不一樣！克莉絲汀Kirsten Seeger是「Stray Cat Alliance流浪貓聯盟」的志工，經常幫忙照顧需要中途的貓咪。某一天她被通知幫忙接送一隻名叫「冠軍Champion」的8歲貓咪到獸醫院看診，當下她很猶豫，因為早上她才剛與自己15歲的老貓告別，心情相當沮喪，但最後還是打起精神去協助貓咪。當她開車載著冠軍前往醫院時，冠軍一直試圖掙脫籠子，為了安撫牠克莉絲汀將籠子打開摸摸牠，沒想到冠軍一直對她磨蹭撒嬌，好像知道她內心的傷痛想要安慰她！當醫師看見冠軍時，詢問克莉絲汀：「這是妳的貓嗎？」克莉絲汀搖頭表示牠只是中途貓，但是獸醫師看到冠軍凝視克莉絲汀的表情，帶著一抹微笑說了一句：「我覺得貓咪有不同的想法喔！」冠軍跟著克莉絲汀回家後，無時無刻都在關注牠，用陪伴、撒嬌、抱抱與呼嚕，想要填補她內心的傷痛，這時克莉絲汀才發現冠軍有多麼甜蜜！一星期之後克莉絲汀宣告寄養失敗，幫冠軍改名為「塞爾吉歐Sergio」，正式收編牠成為家人，在愛的環繞下塞爾吉歐很快就增加體重，但是也更黏馬麻，而克莉絲汀認為與塞爾吉歐的相遇似乎是上天的安排，派小天使來療癒她的心，現在克莉絲汀將賽爾吉歐視為心頭寶貝，相信有了彼此的愛，貓咪與主人一定能過得很幸福！