母象被餵「塞鞭炮鳳梨」慘死　藝術家不平：為何那麼殘忍

▲母象站在河中，被發現時已經死去。（圖／翻攝自 BoredPanda）

▲母象之死引發網友紛紛創作圖文致哀。（圖／翻攝自 BoredPanda）

▲母象之死引發網友紛紛創作圖文致哀。（圖／翻攝自 BoredPanda）

▲母象之死引發網友紛紛創作圖文致哀。（圖／翻攝自 BoredPanda）

印度喀拉拉邦上（5）月 27 日發生一件震驚大眾的野生動物命案，一隻懷孕的母象站在河中，被發現時已經死亡。檢查之後才發現，牠之所以選擇在河中等死，是因為被人餵了「塞滿鞭炮」的鳳梨，母象的下巴和食道與舌頭都受到嚴重傷害，才會痛苦地站在水中而死。喀拉拉邦的森林部官員克里希南（Mohan Krishnan）在網路上披露了這則讓人心碎的故事，克里希南表示，鞭炮是當地村民經常用來驅趕野生動物的工具，但是用這麼殘忍的方式、塞在鳳梨中餵食母象，還是讓克里希南感到非常震驚。克里希南認為，這頭母象應該是從棲息地徘徊到人類居住的地方覓食，牠會吃下人類給牠的食物就意味著牠對人類沒有戒心，而鞭炮在母象口中爆炸，想到牠肚中還懷著小象寶寶，真的很讓人難過。而且母象結束自己生命的方式並不是在人類村莊中大鬧一場，而是靜靜走進河中等死，更是讓人心碎。許多網友紛紛分享了向這隻母象致哀的創作，「生而為人，我很抱歉（As a human, I’m sorry）」更成為熱門關鍵字。在印度，野生動物與人類爭地而引發的衝突時有所聞，農民經常抱怨自己的莊稼被大象摧毀。如何找出共處之道，有賴當地居民與官員發揮智慧。（編輯：倪浩軒）