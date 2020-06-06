買房子找知名營造公司？過來人點1關鍵：品質好壞全看此

▲有過來人點出重點關鍵，其實營造商是最上層，將建案由上往下發包。（示意圖／取自 PhotoAC ）

現代人對於「房子」的要求越來越多，不但地點要棒、交通要便利、生活要方便之外，連周圍居民素質都會考慮進去，更甚至連房子的「營造商」都會謹慎挑選，近日就有網友在網路上表示疑惑，「買房子需要找知名營造公司嗎？」沒想到就有網友點出關鍵直呼「品質好壞全看此」，引起熱議。這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「買房子找知名營造？」的文章表示，「買房子是不是找知名營造公司比較妥當呢？有時房子裝潢過後原本的樣子也看不太出來，大家的營造商是不是品質會相對穩定一點，至少比較不要偷工減料，買房子找大家營造公司是不是會比較有保障呢？還是小家反而用料實在物美價廉」，此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，甚至有過來人點出 1 關鍵，留言區蓋起高樓。網友們紛紛表示「千金難買好鄰居」、「大間的營造好像也只是包給中型再包給小型的」、「貴不一定好吧，人家只是想賺多一點」、「大不是重點，口碑很重要」、「沒差人家貴啥？」、「是有差，但好的營造通常也很少蓋一般建案」，甚至更有過來人點出重點關鍵，其實營造商是最上層，將建案由上往下發包，「品質好壞全看小包、粗工、臨時工有無品質意識，跟營造商無關」，「有些小包手套、菸蒂、檳榔渣丟的到處都是，反正灌漿就看不到」、「經營品牌的目的就是要利潤啊，但分層發包下去，又不是營造廠董事長給你蓋房子，是那些一天領不到幾千元的粗工，而且只要沒認真盯都碼隨便做」。（編輯：王柏文）