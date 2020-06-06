當年已拿走消費券！媽媽「1句話」讓女兒傻眼：別肖想了

因應新冠肺炎疫情衝擊經濟，行政院也規劃推出「三倍券」來振興經濟。這也讓不少人想起當年發放消費券的畫面，有網友分享媽媽一聽到要發三倍券，就對自己說了「1句話」，讓她傻眼大嘆：「別肖想了」。
日前有網友在論壇「Dcard」分享當年發放消費券時，自己還是高中生，父母便以年紀為由，直接強行拿走消費券「說想拿一點來買東西」。
體會了慘痛經驗後過了12年，這時原 PO 已經是個有自我想法的人，看到即將發放的「三倍券」早已決定用處，沒想到媽媽竟然又對她開口「我幫你領，然後請全家吃飯」，內心雖然無數埋怨，但身為女兒的她選擇冷處理，媽媽繼續追問「券拿到你要買什麼？」她則淡淡回應「不知道，再看」，其實早已準備要拿來付住宿費。
原 PO 也解釋，「無關家庭背景是否富裕或者該孝不孝順，重點是感覺及溝通問題。或許在某些人感覺上那3000沒什麼，為什麼要計較？但是在沒有溝通討論的前提下，擅自決定那3000要怎麼花費，在部分人心裡也會不平衡吧？」
文一出讓不少有相同經歷的網友也紛紛提出看法，「當年被拿去用就算了，今年我也二十了，該讓我用了吧」、「已經決定要綁定信用卡了，超方便」、「就跟每一次過年紅包都被父母拿走一樣」、「主要是態度吧」；但也有人認為，「我爸媽要就給他啊～他們養我太辛苦了」、「消費券我媽拿去買家裡新的洗衣機，這次我也直接問我媽有沒有什麼大型家電要換的，畢竟都是自己家裡會用到的東西幫忙分擔一點也不錯」、「小時候我爸媽的消費卷都給我拿去買wii了」、「你爸媽每個月的薪水都被妳花走一部分，他們有坑過一聲？」（編輯：潘毅）
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