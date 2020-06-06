新冠肺炎在台灣會二次爆發？答案一面倒曝唯一關鍵：恐怖

2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）爆發至今，在台灣的疫情似乎逐漸平穩，但還是有許多民眾還是選擇戴上口罩保護自己，而近日就有網友在網路上表示疑惑，「新冠肺炎在台灣會二次爆發嗎？」沒想到網友們答案一面倒的揭露唯一關鍵直呼「超恐怖」，引起熱議。
這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「這波疫情會有二次爆發嗎？」的文章表示，「相信台灣防疫做的還不錯，那在一個又一個的公共空間開放下，台灣會不會出現第二波傳染？看看國外好像一開放就再爆發一次，台灣是不是應該要繼續維持現狀啊？」此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，答案更是一面倒的點出唯一關鍵，留言區蓋起高樓。
網友們認為「疫苗是否研發問世」才是決定會不會造成新冠肺炎在台灣的第二波感染，「台灣不可能永遠鎖國呀，等歐美那些來台就準備囉」、「沒疫苗的話是遲早的事，不可能完全封住」、「疫苗出來前都有可能性在」、「真的只有拖延等疫苗出現」、「第一波都還沒結束」、「看巴西之前沒事、現在大爆發（南美現在冬天），就知道秋冬二次爆發的機率很高」。
綜合媒體報導，事實上，世界衛生組織執行董事萊恩（ Mike Ryan ）指出，其實在南美和南亞的部分地區的感染仍然是呈現上升狀況，他強調，「我們仍然處於疾病實際上正在上升的階段，第二波高峰可能會遇上一般流感季，這可能使疫情變得更複雜也更難控制」，因此他也呼籲全球應該維持現有的公衛與社交距離措施、監控疫情並持續檢測。（編輯：王柏文）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。